Kim Ölüyor? Sahipsizler Dizisinde Yaşanacakları Kırmızı Oda Üzerinden Analiz Ediyoruz!

Meliha köyde yaşıyor ve babasının öldürülmesinin ardından annesi ile ablasına tecavüz ediliyor. Dizide Meliha İstanbul'a geliyor (kitapta Ankara'ya gidiyor). Meliha'nın iki kızından biri yangında ölüyor, eşi ise sürekli şiddet uyguluyor. Evde bir de Meliha'nın eşinin oğlu Necdet var.

Necdet bir başka kadınla evleniyor ama babasından şiddet görmeye devam ediyor. Kanser teşhisi konan Necdet'e babası sırt çeviriyor, çünkü Meliha'yla arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Meliha'nın Necdet'e yardımları sürerken Necdet Meliha'ya duygularını açıyor. İkisi arasında bir aşk doğsa da aralarında hiçbir şey yaşanmıyor. Sadece duygusal bir bağ kuruyorlar ve yardımlaşmaları sürüyor. Aralarındaki bu büyük sevgi Necdet'i iyileştiriyor. Ancak bir gün Meliha, Necdet'i bir başka kadınla görüyor. Bunun üzerine Necdet'in tek dokunduğu yer olan saçlarını kazıtıyor ve intihar etmeye hazırlanırken kızı tarafından kurtarılıyor. Seneler sonra Meliha'nın büyük kızının yangında ölmediği, evden kaçıp hayat kadını olduğu ortaya çıkıyor.