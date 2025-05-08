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Kim Ölüyor? Sahipsizler Dizisinde Yaşanacakları Kırmızı Oda Üzerinden Analiz Ediyoruz!

Kim Ölüyor? Sahipsizler Dizisinde Yaşanacakları Kırmızı Oda Üzerinden Analiz Ediyoruz!

Kırmızı Oda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 18:15

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi en başta düşük reytingle başlasa da özellikle RTÜK'ten aldığı yayın durdurma cezasının ardından artan bir grafik sergiledi. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizide ikilinin uyumu ve dizide gelişen ilişkileri izleyiciyi etkilemeyi başardı. Dizinin hikayesini daha önce Kırmızı Oda'da Meliha karakteriyle izlemiştik. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabından uyarlanan hikayenin gerçekte yaşandığını da böylece öğrenmiş olmuştuk. 

Sahipsizler dizisinde neler yaşanacak, öleceği söylenen kim sorularına Kırmızı Oda'da Meliha üzerinden yanıt arayacağız.

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Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabından uyarlama.

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabından uyarlama.

Bu hikayenin uyarlamasını aslında daha önce Kırmızı Oda'da izlemiştik. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri bizlere Sahipsizler'de Azize'nin yaşadıklarını anlatıyordu. Yani oradaki Meliha, bizim şu an izlediğimiz Azize diyebiliriz.

Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesini hatırlayalım...

Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesini hatırlayalım...

Meliha köyde yaşıyor ve babasının öldürülmesinin ardından annesi ile ablasına tecavüz ediliyor. Dizide Meliha İstanbul'a geliyor (kitapta Ankara'ya gidiyor). Meliha'nın iki kızından biri yangında ölüyor, eşi ise sürekli şiddet uyguluyor. Evde bir de Meliha'nın eşinin oğlu Necdet var. 

Necdet bir başka kadınla evleniyor ama babasından şiddet görmeye devam ediyor. Kanser teşhisi konan Necdet'e babası sırt çeviriyor, çünkü Meliha'yla arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Meliha'nın Necdet'e yardımları sürerken Necdet Meliha'ya duygularını açıyor. İkisi arasında bir aşk doğsa da aralarında hiçbir şey yaşanmıyor. Sadece duygusal bir bağ kuruyorlar ve yardımlaşmaları sürüyor. Aralarındaki bu büyük sevgi Necdet'i iyileştiriyor. Ancak bir gün Meliha, Necdet'i bir başka kadınla görüyor. Bunun üzerine Necdet'in tek dokunduğu yer olan saçlarını kazıtıyor ve intihar etmeye hazırlanırken kızı tarafından kurtarılıyor. Seneler sonra Meliha'nın büyük kızının yangında ölmediği, evden kaçıp hayat kadını olduğu ortaya çıkıyor.

Sahipsizler dizisi aslında Kırmızı Oda'da izlediğimiz Meliha'nın hikayesinin spin-off'u olarak yorumlanabilir.

Sahipsizler dizisi aslında Kırmızı Oda'da izlediğimiz Meliha'nın hikayesinin spin-off'u olarak yorumlanabilir.

Kırmızı Oda'da Meliha'nın (Azize) Devran'dan sonraki hayatını izliyoruz. Ancak tabii ki büyük farklar var. Öncelikle Meliha'nın pavyona düştükten sonra kendisinden yaşça çok büyük olan eşiyle evliliğine tanık oluyoruz ve Meliha, onun oğluyla yaşadığı aşktan önce kimseyi sevmediğini dile getiriyor. Ancak Sahipsizler'de Devran'la aralarında duygusal bir bağ oluştu bile. Kırmızı Oda'da Meliha'nın ilk eşinin ölümünden sonra pavyona düştüğünü biliyoruz. Bu durumda Sahipsizler'in 22. bölümünde bahsi geçen ölümün Devran olduğu akıllara geliyor. Çünkü Meliha, kardeşlerine bakabilmek için pavyonda çalışmaya başlıyor ve bunun ardından kendisinden yaşça büyük kişiyle evleniyor. Ama tabii senaristlerin İstanbullu Gelin'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında yazanın aksine mutlu bir son yazdığını göz önüne alırsak, Sahipsizler'de Devran'ın ölmeyeceğini umabiliriz. Eğer aksi gerçekleşecekse dizide Devran hayatını kaybedecek ve Azize kendini bekleyen mutsuz günlere doğru adım atacak. Önce pavyonda çalışmaya başlayacak ve ardından da sürekli şiddet gördüğü bir evliliğin içinde bulacak kendisini. 

Ne diyelim, mutlu son temenni etmekten başka bir çaremiz yok. Dizide neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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