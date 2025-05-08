Kim Ölüyor? Sahipsizler Dizisinde Yaşanacakları Kırmızı Oda Üzerinden Analiz Ediyoruz!
Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi en başta düşük reytingle başlasa da özellikle RTÜK'ten aldığı yayın durdurma cezasının ardından artan bir grafik sergiledi. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizide ikilinin uyumu ve dizide gelişen ilişkileri izleyiciyi etkilemeyi başardı. Dizinin hikayesini daha önce Kırmızı Oda'da Meliha karakteriyle izlemiştik. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabından uyarlanan hikayenin gerçekte yaşandığını da böylece öğrenmiş olmuştuk.
Sahipsizler dizisinde neler yaşanacak, öleceği söylenen kim sorularına Kırmızı Oda'da Meliha üzerinden yanıt arayacağız.
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Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabından uyarlama.
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Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesini hatırlayalım...
Sahipsizler dizisi aslında Kırmızı Oda'da izlediğimiz Meliha'nın hikayesinin spin-off'u olarak yorumlanabilir.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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