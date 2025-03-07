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Kim Kardashian Reklamda da Çıtayı Yükseltti: Times Meydanı’na 18 Metrelik Bikinili Balonunu Yerleştirdi

Kim Kardashian Reklamda da Çıtayı Yükseltti: Times Meydanı’na 18 Metrelik Bikinili Balonunu Yerleştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 15:07

Kim Kardashian yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Reality şov yıldızı, iş kadını ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kardashian, yeni mayo koleksiyonunun tanıtımı için dev bir reklam kampanyasına imza attı. 

Kum saati vücut hatları, büyük dudakları ve ince beliyle moda dünyasında adeta bir ikon haline gelen Kim, bu kez kendi fiziğini devasa bir boyutta Times Meydanı’na taşıdı. 

Kardashian’ın da kurucuları arasında olduğu marka, New York’un en işlek noktalarından birine 18,3 metrelik dev bir Kim Kardashian balonu yerleştirdi.

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Kim Kardashian kum saati vücut hatlarıyla yıllardır moda dünyasında trendleri belirleyen, sosyal medyada her attığı adımla gündem olan ve iş dünyasında da adını duyuran ünlülerden.

Kim Kardashian kum saati vücut hatlarıyla yıllardır moda dünyasında trendleri belirleyen, sosyal medyada her attığı adımla gündem olan ve iş dünyasında da adını duyuran ünlülerden.

Kardashian, yıllar geçtikçe popülerliğini daha da artırarak bir milyarder haline geldi. 2009 yılında iç çamaşır ve korse markası SKIMS'ı piyasaya sürdüğünde bu kadar büyük bir başarı yakalayacağı belki de tahmin edilmiyordu. Ancak Kim, markasını büyüterek sadece iç çamaşırıyla sınırlı kalmadı, gebelik giyimine de yönelerek ürünler çıkardı. Sonuç mu? 2021’de Forbes, Kim Kardashian’ı resmen milyarder ilan etti!

Peki bu kadar başarılı bir iş kadını reklamda da iddialı olmaz mı?

Peki bu kadar başarılı bir iş kadını reklamda da iddialı olmaz mı?

Tabii ki olur! Ve tam da bu yüzden markasının yeni mayo koleksiyonu için inanılmaz bir tanıtım yaptı. New York’un kalbi Times Meydanı’na devasa bir Kim Kardashian balonu dikildi. Üzerinde mavi bir bikini olan 18,3 metrelik dev balon meydanda yan yatırıldı. Times Meydanı’ndan geçenler bu ilginç ve iddialı reklamı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı, kimileri de bu reklam kampanyasını yere göğe sığdıramadı.

Belli ki Kim Kardashian, hem moda dünyasında hem de iş dünyasında nasıl dikkat çekeceğini çok iyi biliyor!

Belli ki Kim Kardashian, hem moda dünyasında hem de iş dünyasında nasıl dikkat çekeceğini çok iyi biliyor!

Reklam kampanyasının etkisi şimdiden büyük ses getirdi. Times Meydanı’ndaki dev Kim Kardashian balonunu görenler uzun süre bu kampanyayı unutamayacak gibi görünüyor.

İşte o reklam kampanyası👇 Peki siz nasıl buldunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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