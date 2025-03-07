Kim Kardashian Reklamda da Çıtayı Yükseltti: Times Meydanı’na 18 Metrelik Bikinili Balonunu Yerleştirdi
Kim Kardashian Reklamda da Çıtayı Yükseltti: Times Meydanı’na 18 Metrelik Bikinili Balonunu Yerleştirdi
Kim Kardashian yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Reality şov yıldızı, iş kadını ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kardashian, yeni mayo koleksiyonunun tanıtımı için dev bir reklam kampanyasına imza attı.
Kum saati vücut hatları, büyük dudakları ve ince beliyle moda dünyasında adeta bir ikon haline gelen Kim, bu kez kendi fiziğini devasa bir boyutta Times Meydanı’na taşıdı.
Kardashian’ın da kurucuları arasında olduğu marka, New York’un en işlek noktalarından birine 18,3 metrelik dev bir Kim Kardashian balonu yerleştirdi.
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Kim Kardashian kum saati vücut hatlarıyla yıllardır moda dünyasında trendleri belirleyen, sosyal medyada her attığı adımla gündem olan ve iş dünyasında da adını duyuran ünlülerden.
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Peki bu kadar başarılı bir iş kadını reklamda da iddialı olmaz mı?
Belli ki Kim Kardashian, hem moda dünyasında hem de iş dünyasında nasıl dikkat çekeceğini çok iyi biliyor!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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