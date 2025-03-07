Kim Kardashian Reklamda da Çıtayı Yükseltti: Times Meydanı’na 18 Metrelik Bikinili Balonunu Yerleştirdi

Kim Kardashian yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Reality şov yıldızı, iş kadını ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kardashian, yeni mayo koleksiyonunun tanıtımı için dev bir reklam kampanyasına imza attı.

Kum saati vücut hatları, büyük dudakları ve ince beliyle moda dünyasında adeta bir ikon haline gelen Kim, bu kez kendi fiziğini devasa bir boyutta Times Meydanı’na taşıdı.

Kardashian’ın da kurucuları arasında olduğu marka, New York’un en işlek noktalarından birine 18,3 metrelik dev bir Kim Kardashian balonu yerleştirdi.