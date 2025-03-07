onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Stiliyle Paris Moda Haftası'nı Sallayan Hande Erçel'e Survivor Yarışmacısı Kardeniz Kılıç'tan Yorum Geldi

Stiliyle Paris Moda Haftası'nı Sallayan Hande Erçel'e Survivor Yarışmacısı Kardeniz Kılıç'tan Yorum Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 12:49

Davet davet gezen, katıldığı etkinliklerde tarzıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Siyah deri elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Şıklığı ve duruşuyla takipçilerini kendine hayran bırakan ünlü oyuncuya yorum yağarken, bu yorumlardan biri de eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç’tan geldi. 

Buyrun neler demiş birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel, son dönemde moda dünyasındaki yükselişiyle de konuşuluyor.

Hande Erçel, son dönemde moda dünyasındaki yükselişiyle de konuşuluyor.

Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası defilelerde boy göstermesi, özellikle yurt dışındaki moda çevrelerinin de dikkatini çekmeye başladı. Paris Moda Haftası’nda yer alması da bu yükselişin en büyük kanıtlarından biri oldu.

Son olarak rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası’na katılmış ve burada Donatella Versace ile bir araya gelmişti.

Son olarak rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası’na katılmış ve burada Donatella Versace ile bir araya gelmişti.

Şimdi ise Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesinde boy gösterdi. Paris Moda Haftası’nda, Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing ile yan yana poz veren Erçel'in bu anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şıklığını ve zarafetini siyah deri mini elbisesiyle taçlandıran güzel oyuncu kısa sürede gündem oldu. Geceden paylaşımlara yapan Erçel'e binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombinini tiye alanlar da oldu.

Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombinini tiye alanlar da oldu.

Tansu Tayan'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Evde bulduğu her kumaşı ve eşyayı kullanarak ortaya ünlülerin kıyafetlerine benzer kostümler çıkaran Dayan, bu kez Hande Erçel'i radarına aldı. Araba paspasıyla Erçel'in elbisesinin tıpatıp aynısını yapan Tansu Tayan yine gündem olmayı başardı.

Kaçıranlar için detayların yer aldığı içeriğimizi şöyle bırakıyoruz:

Şaka bir yana beğenmeyenler olsa da Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombini sosyal medyada tam not aldı.

Şaka bir yana beğenmeyenler olsa da Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombini sosyal medyada tam not aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç da Erçel’in paylaşımlarına kayıtsız kalamadı. “Yok ya, başka boyut!” yorumunda bulundu. Peki siz nasıl buldunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın