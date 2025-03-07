Stiliyle Paris Moda Haftası'nı Sallayan Hande Erçel'e Survivor Yarışmacısı Kardeniz Kılıç'tan Yorum Geldi
Stiliyle Paris Moda Haftası'nı Sallayan Hande Erçel'e Survivor Yarışmacısı Kardeniz Kılıç'tan Yorum Geldi
Davet davet gezen, katıldığı etkinliklerde tarzıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Siyah deri elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şıklığı ve duruşuyla takipçilerini kendine hayran bırakan ünlü oyuncuya yorum yağarken, bu yorumlardan biri de eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç’tan geldi.
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Hande Erçel, son dönemde moda dünyasındaki yükselişiyle de konuşuluyor.
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Son olarak rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası’na katılmış ve burada Donatella Versace ile bir araya gelmişti.
Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombinini tiye alanlar da oldu.
Şaka bir yana beğenmeyenler olsa da Hande Erçel’in bu cesur ve iddialı kombini sosyal medyada tam not aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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