Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Fazla kilo pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar dengeli ve sağlıklı kilo vermenin önemine vurgu yapıyor. Dengeli beslenme spor ile de birleşince ortaya inanılmaz değişimler ortaya çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimini gururla ve başkalarına ilham olmak için paylaşmaktan çekinmiyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 92 kilodan 69 kiloya👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 121 kilodan 76 kiloya👇🏻
3. 88 kilodan 59 kiloya👇🏻
4. 111 kilodan 86 kiloya👇🏻
5. 106 kilodan 86 kiloya👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 86 kilodan 81 kiloya👇🏻
7. 119 kilodan 76 kiloya👇🏻
8. 92 kilodan 60 kiloya👇🏻
9. 145 kilodan 111 kiloya👇🏻
10. 91 kilodan 70 kiloya👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 99 kilodan 75 kiloya👇🏻
12. 103 kilodan 68 kiloya👇🏻
13. 83 kilodan 60 kiloya👇🏻
14. 124 kilodan 103 kiloya👇🏻
15. 69 kilodan 57 kiloya 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın