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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 18:02

Fazla kilo pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar dengeli ve sağlıklı kilo vermenin önemine vurgu yapıyor. Dengeli beslenme spor ile de birleşince ortaya inanılmaz değişimler ortaya çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimini gururla ve başkalarına ilham olmak için paylaşmaktan çekinmiyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 92 kilodan 69 kiloya👇🏻

1. 92 kilodan 69 kiloya👇🏻

'Kendimi daha iyi hissetmeye çalıştığım bir süre oldu, uyanma çağrım doktora gidip bana pre-diyabet olduğumu söylemeleriydi, o zaman bir değişiklik yapmam gerektiğini anladım.'

2. 121 kilodan 76 kiloya👇🏻

2. 121 kilodan 76 kiloya👇🏻

'Düğün fotoğraflarımda kendimi bilinçli hissetmemek paha biçilemezdi.'

3. 88 kilodan 59 kiloya👇🏻

3. 88 kilodan 59 kiloya👇🏻

'Spor salonunda sürekli sıkı çalışma, günlük yürüyüşler ve en önemlisi kalori açığı.'

4. 111 kilodan 86 kiloya👇🏻

4. 111 kilodan 86 kiloya👇🏻

'Sadece ilerlememi dünyayla paylaşmak istedim. Aralık ayında kilomu kontrol ettirmek için doktora gittim. Hayatımı değiştirdi. Yiyeceklerin her düşünceme hakim olmadan yaşamamı sağladı. Artık haftada 3-4 kez ağırlık kaldırıyorum, cumartesileri de parkta koşuyorum. Yeme alışkanlıklarımı tamamen değiştirdim. Bunun nereye varacağını görmek için heyecanlıyım.'

5. 106 kilodan 86 kiloya👇🏻

5. 106 kilodan 86 kiloya👇🏻

'Bu yıl vücudum, zihnim ve özgüvenim üzerinde çalışıyorum, henüz istediğim yerde değilim ama hedef nihayet görünüyor.'

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6. 86 kilodan 81 kiloya👇🏻

6. 86 kilodan 81 kiloya👇🏻

'Zihniyetimi değiştirdiğimde en büyük değişimi görmeye başladım. Zordu ve mücadele ettim ama daha da fazla sonuç gördüm. Daha fazla izole edebildim ve hatta daha fazla tekrar ekleyebildim.'

7. 119 kilodan 76 kiloya👇🏻

7. 119 kilodan 76 kiloya👇🏻

8. 92 kilodan 60 kiloya👇🏻

8. 92 kilodan 60 kiloya👇🏻

'On yılımı aldı ama hipotiroidime rağmen kilo verebildim.'

9. 145 kilodan 111 kiloya👇🏻

9. 145 kilodan 111 kiloya👇🏻

'Hedefime yarı yoldayım. Bazen farkı görmek zor ama geldiğim noktayla gurur duyuyorum.'

10. 91 kilodan 70 kiloya👇🏻

10. 91 kilodan 70 kiloya👇🏻

'Çoğunlukla diyet ve güç antrenmanı. Neredeyse hiç kardiyo yok.'

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11. 99 kilodan 75 kiloya👇🏻

11. 99 kilodan 75 kiloya👇🏻

'6 yıl'

12. 103 kilodan 68 kiloya👇🏻

12. 103 kilodan 68 kiloya👇🏻

'İlk kilometre taşına ulaşıldı! Bu, her zaman fotoğraf çekmeniz gerektiğini hatırlatır!'

13. 83 kilodan 60 kiloya👇🏻

13. 83 kilodan 60 kiloya👇🏻

'Hamilelik sonrası vücudumu 3 yıl boyunca yaşadıktan sonra sonunda bir değişiklik yapmaya karar verdim. Sevgililer Günü'nde başladım ve sadece 10 kilo vermemle hedefe neredeyse ulaştım.'

14. 124 kilodan 103 kiloya👇🏻

14. 124 kilodan 103 kiloya👇🏻

'Artık temmuz ayındayız ve yılın ilk yarısı bitti ve bu zaman diliminde 45,4 pound verebildim. Diyetim ve ilerlemem oldukça değişken ve tutarsızdı, bazı haftalar patrondum, diğer haftalar ise değildim. İdeal olarak, önümüzdeki 6 ay vücudumun nasıl değiştiği ve günlük rutinim/alışkanlıklarım açısından çok daha yapılandırılmış ve doğrusal olacak.

15. 69 kilodan 57 kiloya 👇🏻

15. 69 kilodan 57 kiloya 👇🏻

'20 kilo hızla aldım. Daha sağlıklı yiyecek seçenekleri olan başka bir barmenlik işi buldum. Daha kaliteli bir yer, bu nedenle sosyal içkilerden kaçınmak daha kolay oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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