Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "Kilo verdikten sonra yüzümdeki değişimi görebiliyor musunuz?"
2. "Kilo vermeye başladıktan 2.5 yıl sonra sonunda hedefime ulaştım."
3. "Eski sevgilimden ayrıldım ve aynı zamanda 15 kilo verdim."
4. "40 yıl sonra sonunda her zaman hedeflediğim fiziğe ulaştım."
5. "İki fotoğraf arası 40 kilo var."
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6. "6 ayda 12 kilo verdim."
7. "1 yıl ve 15 kiloluk farkın yarattığı değişim."
8. "1 yılda tam 50 kilo vermişim!"
9. "2.5 aydır gluten tüketmiyorum ve değişim cidden gözle görülür!"
10. "Arada 65 kilo var!"
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11. "55 kilo verdim."
12. "35 kiloluk değişimim."
13. "İki fotoğraf arası 36 kilo var!"
14. "2 yıl ve 100 kiloluk değişimim."
15. "Tam olarak bir yıldır alkol tüketmiyorum."
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