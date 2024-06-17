Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "2.6 yıl sonra artık elbise giymenin çok daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim."
2. "80 kilo verdim ve kendimi bir ayrı seviyorum."
3. "1 yıl boyunca güç antremanları ve diyet yaptım. Her şey yavaş yavaş olur :)"
4. "14 ay sürdü ve kendimle çok gurur duyuyorum!"
5. "Sadece 6 ayda 32 kilo verdim."
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6. "Sigara, alkol içmeyi ve dışarıdan yemek söylemeyi bırakalı ortlama 1 yıl oldu. Değişimim ortada!"
7. "5 yıl ve birçok kişisel gelişim sonrası buradayım."
8. "25 kilo verdim ve çoktan hedefimi yarıladığıma inanamıyorum!"
9. "Diyet yapmaya başladıktan sadece 1 yıl sonra istediğim yerdeyim."
10. "İki fotoğraf arası 12 kilo var ve bu sadece daha başlangıç."
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11. "8 hafta sonra sonunda karın kaslarım ortaya çıkmaya başladı."
12. "Kilo verme hedeflerime ulaşmaya başladım bile :)"
13. "Aynı kıyafetler ama 15 kiloluk bir fark :)"
14. "Sadece 15 kilonun yüzümde bu kadar büyük bir değişim yaratacağını düşünmemiştim!"
15. "İki fotoğraf arasında 36 kilo var!"
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