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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 10:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "2 yılda 53 kilo verdim!"

1. "2 yılda 53 kilo verdim!"

2. "6 ayın sonunda yüzümde değişimler görmeye başladım."

2. "6 ayın sonunda yüzümde değişimler görmeye başladım."

3. "8 ay ve 35 kilo sonrası ben."

3. "8 ay ve 35 kilo sonrası ben."

4. "Sonunda istediğim gibi tatlı kıyafetler giyecek özgüvene sahip olduğum için mutluyum."

4. "Sonunda istediğim gibi tatlı kıyafetler giyecek özgüvene sahip olduğum için mutluyum."

5. "Arada 15 kiloluk fark var!"

5. "Arada 15 kiloluk fark var!"
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6. "1.5 yıl sonra hedeflerime ulaşmak üzereyim."

6. "1.5 yıl sonra hedeflerime ulaşmak üzereyim."

7. "4 çocuk sonrası tekrar sağlığıma kavuşuyor olmak kesinlikle çok güzel bir his."

7. "4 çocuk sonrası tekrar sağlığıma kavuşuyor olmak kesinlikle çok güzel bir his."

8. "2 fotoğraf arası sadece 15 kilo olduğuna inanabiliyor musunuz?"

8. "2 fotoğraf arası sadece 15 kilo olduğuna inanabiliyor musunuz?"

9. "3 ayda 15 kiloya elveda dedim."

9. "3 ayda 15 kiloya elveda dedim."

10. "Arada 22 kiloluk bir fark var."

10. "Arada 22 kiloluk bir fark var."
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11. "Kilo verdim ve spor yapmaya da başladım. Hayat gerçekten eskisine göre çok daha güzel!"

11. "Kilo verdim ve spor yapmaya da başladım. Hayat gerçekten eskisine göre çok daha güzel!"

12. "18 ay kilo verdikten sonra yüzümdeki büyük değişim!"

12. "18 ay kilo verdikten sonra yüzümdeki büyük değişim!"

13. "4 yıllık değişimim."

13. "4 yıllık değişimim."

14. "İki fotoğraf arası 18 kilo ve 85 gün var!"

14. "İki fotoğraf arası 18 kilo ve 85 gün var!"

15. "Arada sadece 35 kilo olması cidden şok edici bir fark değil mi?"

15. "Arada sadece 35 kilo olması cidden şok edici bir fark değil mi?"

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