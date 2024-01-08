Kedi Mamasına Yumurta Kırıp Ekmek Bana Bana Yiyen Kişi Midenizi Altüst Edecek!

Mide: 'E biz kalkalım o zaman...'
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TikTok'ta bir kullanıcı, kedi maması pişirip yediği anları paylaşarak sosyal medyada adeta infial yarattı!
Tövbe estağfurullah kedi mamasına bir yumurta kırıp bir de güzel baharatlıyor ki insan izlerken hayret etmeden duramıyor!
Pişirdikten sonra ise ekmeğini bana bana bir güzel yiyor! 48 gr. proteinin de altını çizen kişi, tadını da kokoreçe benzetiyor...
Yanıtlanan yoruma bakarsak bu kişi daha önce de çiğ çiğ yemiş kedi mamasını...
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
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Video ise kısa sürede sosyal meydada büyük infial yarattı!
Maalesef değil gibi...
Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?
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