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Kedi Mamasına Yumurta Kırıp Ekmek Bana Bana Yiyen Kişi Midenizi Altüst Edecek!

Kedi Mamasına Yumurta Kırıp Ekmek Bana Bana Yiyen Kişi Midenizi Altüst Edecek!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.01.2024 - 14:38

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Mide: 'E biz kalkalım o zaman...'

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TikTok'ta bir kullanıcı, kedi maması pişirip yediği anları paylaşarak sosyal medyada adeta infial yarattı!

TikTok'ta bir kullanıcı, kedi maması pişirip yediği anları paylaşarak sosyal medyada adeta infial yarattı!

Tövbe estağfurullah kedi mamasına bir yumurta kırıp bir de güzel baharatlıyor ki insan izlerken hayret etmeden duramıyor!

Tövbe estağfurullah kedi mamasına bir yumurta kırıp bir de güzel baharatlıyor ki insan izlerken hayret etmeden duramıyor!

Pişirdikten sonra ise ekmeğini bana bana bir güzel yiyor! 48 gr. proteinin de altını çizen kişi, tadını da kokoreçe benzetiyor...

Pişirdikten sonra ise ekmeğini bana bana bir güzel yiyor! 48 gr. proteinin de altını çizen kişi, tadını da kokoreçe benzetiyor...

Yanıtlanan yoruma bakarsak bu kişi daha önce de çiğ çiğ yemiş kedi mamasını...

Yanıtlanan yoruma bakarsak bu kişi daha önce de çiğ çiğ yemiş kedi mamasını...

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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Video ise kısa sürede sosyal meydada büyük infial yarattı!

Video ise kısa sürede sosyal meydada büyük infial yarattı!
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Maalesef değil gibi...

Maalesef değil gibi...
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twitter.com

Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

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