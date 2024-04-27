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KDV Bilmecesi: Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama Geldi

KDV Bilmecesi: Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama Geldi

Mehmet Şimşek
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 12:27

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği sonrasında KDV oranlarında zam bilmecesi yaşanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin KDV’nin doğru belgelendirmesi için yapıldığını açıkladı.

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Resmi Gazete’de, hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplancak bilgisi yer aldı.

Resmi Gazete’de, hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplancak bilgisi yer aldı.

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Yayımlanan tebliği, KDV oranlarının yükselmesi olarak algılandı.

Yayımlanan tebliği, KDV oranlarının yükselmesi olarak algılandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “KDV artışı yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “KDV artışı yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Şimşek; “İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Şimşek; “İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mehmet Şimşek’in paylaşımı 👇

Mehmet Şimşek’in paylaşımı 👇
twitter.com

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