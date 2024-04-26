22 Yılda Ekonomide Değişenler: Enflasyon Yükseldi, Faizler Uçtu

2002 yılında en düşük emekli maaşı 216 TL olurken, asgari ücretin 53 TL yani yüzde 25 üzerindeyken, 2024 yılında 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 41 oranında altında kaldı.