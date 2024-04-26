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22 Yılda Ekonomide Değişenler: Enflasyon Yükseldi, Faizler Uçtu

22 Yılda Ekonomide Değişenler: Enflasyon Yükseldi, Faizler Uçtu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 19:49

2002 yılı Kasım seçimlerinde iktidara gelen AK Parti'nin seçildiği dönemde Türkiye'de tarihin en büyük krizi sonrası IMF programı uygulanıyordu. 2013 yılına kadar ekonomide iyileşme süreci görülürken, 22 yılda veriler nasıl değişti?

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2002 yılından bu yana ekonomide veriler nasıl değişti?

2002 yılından bu yana ekonomide veriler nasıl değişti?

Sözcü'den Veli Toprak'ın derlediği verilere gelin birlikte bakalım.

2002 yılında 1 milyon 610 bin TL olan yani sıfır atıldıktan sonrası için 1,61 TL seviyesinde olan dolar, 22 sonra 32,5 TL seviyesinde olurken, Euro da 1,66 TL’den 34,9 TL’ye geldi.

2002 yılında 1 milyon 610 bin TL olan yani sıfır atıldıktan sonrası için 1,61 TL seviyesinde olan dolar, 22 sonra 32,5 TL seviyesinde olurken, Euro da 1,66 TL’den 34,9 TL’ye geldi.

Enflasyon 2002 yılında yüzde 29,7 olurken, 2024 Mart ayında yüzde 68,5 olarak açıklandı.

Enflasyon 2002 yılında yüzde 29,7 olurken, 2024 Mart ayında yüzde 68,5 olarak açıklandı.

2002 yılında asgari ücret 163 TL olurken, 2024 yılında 17 bin 2 TL oldu. Artış görülse de asgari ücretli oranındaki yükseliş dikkat çekici.

2002 yılında asgari ücret 163 TL olurken, 2024 yılında 17 bin 2 TL oldu. Artış görülse de asgari ücretli oranındaki yükseliş dikkat çekici.

2002 yılında Türkiye'de asgari ücretle çalışan oranı SGK verilerine göre, yüzde 49,9 olurken, 2024 yılında DİSK verilerine göre (2022'de) bu oran yüzde 50,8 oldu.

2002 yılında Türkiye'de asgari ücretle çalışan oranı SGK verilerine göre, yüzde 49,9 olurken, 2024 yılında DİSK verilerine göre (2022'de) bu oran yüzde 50,8 oldu.
arastirma.disk.org.tr
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2002 yılında ekmek 18 kuruşa satılırken, 2024 yılında 10 TL, kırmızı etin fiyatı da 9 TL'den 600 TL'ye yükseldi.

2002 yılında ekmek 18 kuruşa satılırken, 2024 yılında 10 TL, kırmızı etin fiyatı da 9 TL'den 600 TL'ye yükseldi.

Emekli maaşlarındaki erime görülüyor.

Emekli maaşlarındaki erime görülüyor.

2002 yılında en düşük emekli maaşı 216 TL olurken, asgari ücretin 53 TL yani yüzde 25 üzerindeyken, 2024 yılında 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 41 oranında altında kaldı.

Dar tanımlı işsizlik oranı 2002 yılında yüzde 10,3 olurken, 2024 yılında yüzde 8,7’ye indi. Ancak geniş tanımlı işsizliğe bakıldığına oran yüzde 24,5’e çıktı.

Dar tanımlı işsizlik oranı 2002 yılında yüzde 10,3 olurken, 2024 yılında yüzde 8,7’ye indi. Ancak geniş tanımlı işsizliğe bakıldığına oran yüzde 24,5’e çıktı.

2002 yılında benzinin litresi 1,62 TL olurken, 2024 yılında 43,6 TL’ye, motorinin litresi 1,48 TL’den 41 TL’ye çıktı.

2002 yılında benzinin litresi 1,62 TL olurken, 2024 yılında 43,6 TL’ye, motorinin litresi 1,48 TL’den 41 TL’ye çıktı.

2002 yılında tüketici kredisi faizi yüzde 54,7 olurken, 2024 yılında bankalara göre değişirken, yüzde 82 oranı da görülüyor.

2002 yılında tüketici kredisi faizi yüzde 54,7 olurken, 2024 yılında bankalara göre değişirken, yüzde 82 oranı da görülüyor.
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Merkez Bankası politika faizi 2002 yılında yüzde 46 olurken, 2024 yılında yüzde 50'ye ulaştı.

Merkez Bankası politika faizi 2002 yılında yüzde 46 olurken, 2024 yılında yüzde 50'ye ulaştı.
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Hasan Tahsin

Verdiler yetkiyi ki uçalım diye uçuyoruzzzz,bakalım inişimiz nasıl olacak.....