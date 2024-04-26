22 Yılda Ekonomide Değişenler: Enflasyon Yükseldi, Faizler Uçtu
22 Yılda Ekonomide Değişenler: Enflasyon Yükseldi, Faizler Uçtu
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2002 yılından bu yana ekonomide veriler nasıl değişti?
2002 yılında 1 milyon 610 bin TL olan yani sıfır atıldıktan sonrası için 1,61 TL seviyesinde olan dolar, 22 sonra 32,5 TL seviyesinde olurken, Euro da 1,66 TL’den 34,9 TL’ye geldi.
Enflasyon 2002 yılında yüzde 29,7 olurken, 2024 Mart ayında yüzde 68,5 olarak açıklandı.
2002 yılında asgari ücret 163 TL olurken, 2024 yılında 17 bin 2 TL oldu. Artış görülse de asgari ücretli oranındaki yükseliş dikkat çekici.
2002 yılında Türkiye'de asgari ücretle çalışan oranı SGK verilerine göre, yüzde 49,9 olurken, 2024 yılında DİSK verilerine göre (2022'de) bu oran yüzde 50,8 oldu.
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2002 yılında ekmek 18 kuruşa satılırken, 2024 yılında 10 TL, kırmızı etin fiyatı da 9 TL'den 600 TL'ye yükseldi.
Emekli maaşlarındaki erime görülüyor.
Dar tanımlı işsizlik oranı 2002 yılında yüzde 10,3 olurken, 2024 yılında yüzde 8,7’ye indi. Ancak geniş tanımlı işsizliğe bakıldığına oran yüzde 24,5’e çıktı.
2002 yılında benzinin litresi 1,62 TL olurken, 2024 yılında 43,6 TL’ye, motorinin litresi 1,48 TL’den 41 TL’ye çıktı.
2002 yılında tüketici kredisi faizi yüzde 54,7 olurken, 2024 yılında bankalara göre değişirken, yüzde 82 oranı da görülüyor.
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Merkez Bankası politika faizi 2002 yılında yüzde 46 olurken, 2024 yılında yüzde 50'ye ulaştı.
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Verdiler yetkiyi ki uçalım diye uçuyoruzzzz,bakalım inişimiz nasıl olacak.....