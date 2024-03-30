Katliam Gibi Kaza! TIR, Otomobilin Üzerine Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Katliam Gibi Kaza! TIR, Otomobilin Üzerine Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Kazada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.
Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti: ''Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.''
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Her önüne gelene ehliyet verilirse katliamlar kaçınılmaz olur tır sürücüsü de yabancı uyruklu😡
En korktuğum şey uzun yolda arabanın olmadık yerde arızalanması.. Yardım gelene kadar tarlada beklerim anasını satayim 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Adalet yok , kanun yok ,yasa yok ortalık vahşet yeri .. İnsan katleden 15.000 tl ile kurtuluyor , zenginse katil olup ülkeden kaçıyor. Eğitim yok , cehalet h... Devamını Gör