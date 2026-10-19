Süper Lig'de Kasımpaşa - Samsunspor Maçını Yöneten Hakemi Fatih Tokail, İzmir'de Başkomiser Çıktı

Tokail, Ocak 2019'da İzmir 1. Amatör Lig'de yönettiği Ayrancılar Gençlikspor-MESEV Gençlik ve Spor maçının ardından saldırıya uğramıştı. Maç sonunda oyuncular hakemin üzerine yürümüş, tribündeki bazı taraftarlar da sahaya atlayarak Tokail'e tekme ve yumruklarla saldırmıştı.

Güçlükle soyunma odasına sığınan Tokail ile yardımcı hakemler olay sonrası Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya cop ve biber gazıyla müdahale etti. O dönem Tokail'in İzmir Emniyeti'nde komiser olarak görev yaptığı ve kulağından küçük bir operasyon geçirdiği öğrenilmişti.