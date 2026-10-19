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Süper Lig'de Kasımpaşa - Samsunspor Maçını Yöneten Hakemi Fatih Tokail, İzmir'de Başkomiser Çıktı

Süper Lig'de Kasımpaşa - Samsunspor Maçını Yöneten Hakemi Fatih Tokail, İzmir'de Başkomiser Çıktı

Kasımpaşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 13:29
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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'nın Samsunspor'u 4-1 yendiği maçı yöneten hakem Fatih Tokail'in aynı zamanda İzmir'de görev yapan bir başkomiser olduğu öğrenildi. Başkomiser ve hakem olan Fatih Tokail'in daha önce amatör ligde bir maç sonrası saldırıya uğradığı da hatırlandı.

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Fatih Tokail Süper Lig maçında düdük çaldı.

Fatih Tokail Süper Lig maçında düdük çaldı.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'nın evinde oynandı ve mücadeleyi Fatih Tokail yönetti. Yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Kerem İlitangil'in yaptığı karşılaşmada Kasımpaşa, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini Winck, Arous (2) ve Benedyczak attı. Samsunspor'un tek golü Coulibaly'den geldi. Coulibaly'nin 58. dakikada ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 13'e çıkardı. Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve üst üste 6. yenilgisini aldı.

Hakem Fatih Tokail İzmir'de başkomiser olarak görev yapıyor.

Hakem Fatih Tokail İzmir'de başkomiser olarak görev yapıyor.

Maçın ardından Fatih Tokail'in hakemliğin yanı sıra İzmir Emniyeti'nde başkomiser olarak görev yaptığı öğrenildi. İzmir'li olan Tokail, Süper Lig'de de maç yönetiyor.

Fatih Tokail daha önce de gündeme gelmişti.

Fatih Tokail daha önce de gündeme gelmişti.

Tokail, Ocak 2019'da İzmir 1. Amatör Lig'de yönettiği Ayrancılar Gençlikspor-MESEV Gençlik ve Spor maçının ardından saldırıya uğramıştı. Maç sonunda oyuncular hakemin üzerine yürümüş, tribündeki bazı taraftarlar da sahaya atlayarak Tokail'e tekme ve yumruklarla saldırmıştı.

Güçlükle soyunma odasına sığınan Tokail ile yardımcı hakemler olay sonrası Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya cop ve biber gazıyla müdahale etti. O dönem Tokail'in İzmir Emniyeti'nde komiser olarak görev yaptığı ve kulağından küçük bir operasyon geçirdiği öğrenilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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