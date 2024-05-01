Karşınızdaki Kişinin Mental Sorunları Olduğunun Göstergesi Olabilecek 15 Alışkanlık

Yaşam hepimiz için zor ve bazenleri bütün bu zorlukları kaldırmamız mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda genelde yaşadıklarımız zorluklar bir mental sorun olarak kendini gösterir. Peki, karşınızdaki kişinin mental sorunları olduğunu nasıl anlarsınız? Bakalım.