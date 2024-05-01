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Karşınızdaki Kişinin Mental Sorunları Olduğunun Göstergesi Olabilecek 15 Alışkanlık

Karşınızdaki Kişinin Mental Sorunları Olduğunun Göstergesi Olabilecek 15 Alışkanlık

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 11:01

Yaşam hepimiz için zor ve bazenleri bütün bu zorlukları kaldırmamız mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda genelde yaşadıklarımız zorluklar bir mental sorun olarak kendini gösterir. Peki, karşınızdaki kişinin mental sorunları olduğunu nasıl anlarsınız? Bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bence kişisel hijyen genelde yeterli oluyor."

1. "Bence kişisel hijyen genelde yeterli oluyor."

'Eğer birisi görünüşüne ve hijyenine dikkat etmiyorsa, hayatında bir şeyler yanlış gidiyordur.'

2. "Karar vermekte zorlanmak kesinlikle bunlardan birisi."

'Tanıdığım bazı insanlar en küçük kararları verirken bile krizlerden geçiyor.'

3. "Eleştirilere karşı hassaslık ve en küçük eleştiride bile anında alınmak."

3. "Eleştirilere karşı hassaslık ve en küçük eleştiride bile anında alınmak."

4. "Konuşma alışkanlıklarından anlayabilirsiniz."

'Psikolojik sorunları olan insanlar genelde çok hızlı ve tek seferde konuşur. Ayrıca depresyondaki insanların konuşmaları normalden çok daha yavaştır.'

5. "Genelde psikolojik açıdan dengesiz insanlar aynı soruyu defalarca tekrarlar."

5. "Genelde psikolojik açıdan dengesiz insanlar aynı soruyu defalarca tekrarlar."

'Sizden istedikleri cevabı veresiye kadar aynı soruyu cevaplamanız gerekebilir ve zararsız olsa bile yorucu olabilir.'

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6. "Genelde sosyal açıdan izole olurlar ve dışarı çıkmayı tercih etmezler."

6. "Genelde sosyal açıdan izole olurlar ve dışarı çıkmayı tercih etmezler."

7. "Genelde bir şeyler yapmak için motivasyon eksikliği yaşarlar ve bu yüzden tembel gibi algılanırlar ama aslında sadece motivasyon eksikliği çekiyorlardır."

7. "Genelde bir şeyler yapmak için motivasyon eksikliği yaşarlar ve bu yüzden tembel gibi algılanırlar ama aslında sadece motivasyon eksikliği çekiyorlardır."

8. "Düşüncelerini açıkca ifade etmekten çekinirler ve konuşurken asla istediklerini söylemeyez ve bunun yerine daireler çizerler."

9. "Sürekli duyguları değişir. Bir gün mutluyken bir gün mutsuz olabilirler."

'Ciddi durumlarda aynı gün içerisinde bile ciddi duygu değişimleri yaşayabilirler.'

10. "Genelde olması gerekenden fazla sinirlidirler ve küçük şeyler yüzünden kızıp aniden patlayabilirler."

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11. "Genelde belli başlı konulara takıntılı olurlar ve hayatları sadece o konu etrafında döner."

11. "Genelde belli başlı konulara takıntılı olurlar ve hayatları sadece o konu etrafında döner."

'Bu oyunlar da olabilir, herhangi bir televizyon şovu da.'

12. "Genelde hayatlarındaki dengesizliği fazla plan yaparak gidermeye çalışırlar ve sonuçta hayatlarının her saniyesini planlamaya başlarlar."

12. "Genelde hayatlarındaki dengesizliği fazla plan yaparak gidermeye çalışırlar ve sonuçta hayatlarının her saniyesini planlamaya başlarlar."

13. "Hayatınızdaki birisi aniden sevdikleri ve ilgilendikleri bütün hobilerine karşı ilgilerini kaybettiyse onunla iyice bir konuşmanız en iyisi olacaktır."

13. "Hayatınızdaki birisi aniden sevdikleri ve ilgilendikleri bütün hobilerine karşı ilgilerini kaybettiyse onunla iyice bir konuşmanız en iyisi olacaktır."

'Genelde bu tarz ani bir ilgi kaybı bir mental soruna işaret edebilir.'

14. "Genelde garip fiziksel tikleri olur ve bu tikleri abartılı bir şekilde tekrar ederler."

15. "Uyku sorunları, yetersiz uyku ve gereğinden fazla uyumak da kişinin kişisel hayatında zorlandığını ifade edebilir."

15. "Uyku sorunları, yetersiz uyku ve gereğinden fazla uyumak da kişinin kişisel hayatında zorlandığını ifade edebilir."

'Genelde bir kişinin uyku düzenine bakarak onun hakkında çok fazla çıkarımda bulunabilirsiniz. Özellikle normalden çok az uyuyorlarsa dikkat edilmesi gerekir.'

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