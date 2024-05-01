Karşınızdaki Kişinin Mental Sorunları Olduğunun Göstergesi Olabilecek 15 Alışkanlık
Karşınızdaki Kişinin Mental Sorunları Olduğunun Göstergesi Olabilecek 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşam hepimiz için zor ve bazenleri bütün bu zorlukları kaldırmamız mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda genelde yaşadıklarımız zorluklar bir mental sorun olarak kendini gösterir. Peki, karşınızdaki kişinin mental sorunları olduğunu nasıl anlarsınız? Bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Bence kişisel hijyen genelde yeterli oluyor."
2. "Karar vermekte zorlanmak kesinlikle bunlardan birisi."
3. "Eleştirilere karşı hassaslık ve en küçük eleştiride bile anında alınmak."
4. "Konuşma alışkanlıklarından anlayabilirsiniz."
5. "Genelde psikolojik açıdan dengesiz insanlar aynı soruyu defalarca tekrarlar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Genelde sosyal açıdan izole olurlar ve dışarı çıkmayı tercih etmezler."
7. "Genelde bir şeyler yapmak için motivasyon eksikliği yaşarlar ve bu yüzden tembel gibi algılanırlar ama aslında sadece motivasyon eksikliği çekiyorlardır."
8. "Düşüncelerini açıkca ifade etmekten çekinirler ve konuşurken asla istediklerini söylemeyez ve bunun yerine daireler çizerler."
9. "Sürekli duyguları değişir. Bir gün mutluyken bir gün mutsuz olabilirler."
10. "Genelde olması gerekenden fazla sinirlidirler ve küçük şeyler yüzünden kızıp aniden patlayabilirler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Genelde belli başlı konulara takıntılı olurlar ve hayatları sadece o konu etrafında döner."
12. "Genelde hayatlarındaki dengesizliği fazla plan yaparak gidermeye çalışırlar ve sonuçta hayatlarının her saniyesini planlamaya başlarlar."
13. "Hayatınızdaki birisi aniden sevdikleri ve ilgilendikleri bütün hobilerine karşı ilgilerini kaybettiyse onunla iyice bir konuşmanız en iyisi olacaktır."
14. "Genelde garip fiziksel tikleri olur ve bu tikleri abartılı bir şekilde tekrar ederler."
15. "Uyku sorunları, yetersiz uyku ve gereğinden fazla uyumak da kişinin kişisel hayatında zorlandığını ifade edebilir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın