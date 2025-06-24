Karşına Çıktığında Sana Eski Aşkını Hatırlatacak 7 Detay

Aşk bazen bir bakışta, bazen hiç ummadığın bir detayda saklıdır. Ayrılıklar, mesafeler ya da zaman geçse de bazı anlar kalbinde iz bırakır. Yolda yürürken karşına çıkan bir ayrıntı, seni bir anda geçmişe götürebilir. İşte seni bir anda “acaba hâlâ unutmadım mı?” dedirtecek, karşına çıktığında içini titreten o detaylar… 🥹🥹🥹