Karpuz Kelek Çıktıysa Dikkat: Binlerce Lira Kazanabilirsiniz!

Karpuzlar yavaştan marketlerde, pazarlarda yeri almaya başladı. Karpuz seçme konusunda şanslı ya da iyi olmayan yurttaşın sıklıkla karşılaştığı kelek karpuz sorununda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kelek çıkan karpuzdan 20 bin lira kazanabileceğini açıkladı.