Karpuz Kelek Çıktıysa Dikkat: Binlerce Lira Kazanabilirsiniz!
Karpuz Kelek Çıktıysa Dikkat: Binlerce Lira Kazanabilirsiniz!
Karpuzlar yavaştan marketlerde, pazarlarda yeri almaya başladı. Karpuz seçme konusunda şanslı ya da iyi olmayan yurttaşın sıklıkla karşılaştığı kelek karpuz sorununda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kelek çıkan karpuzdan 20 bin lira kazanabileceğini açıkladı.
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Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı.
Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun evde servis etmek için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini söyledi. Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, şunları söyledi:
"Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alış veriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır."
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