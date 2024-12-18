Karadağ'da Muhalefet Milletvekilleri Meclis'e Sis Bombası Attı

Karadağ Parlamentosu'nda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona muhalefet milletvekilleri sis bombası attı. Bu anlarda kaos oluşurken, muhalif vekiller Anayasa Mahkemesi hakimlerinin emekli edilmesini 'Anayasal darbe' olarak nitelendirdi.

Sis bombasının ardından görüşmeler devam etti. Sis bombasının atıldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.