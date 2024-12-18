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Karadağ'da Muhalefet Milletvekilleri Meclis'e Sis Bombası Attı

Karadağ'da Muhalefet Milletvekilleri Meclis'e Sis Bombası Attı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 09:54

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Karadağ Parlamentosu'nda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona muhalefet milletvekilleri sis bombası attı. Bu anlarda kaos oluşurken, muhalif vekiller Anayasa Mahkemesi hakimlerinin emekli edilmesini 'Anayasal darbe' olarak nitelendirdi.

Sis bombasının ardından görüşmeler devam etti. Sis bombasının atıldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Sık sık kavgaların yaşandığı Karadağ Meclisi'nde bu kez akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muhalefet vekilleri, Anayasa Komisyonu toplantısında salona sis bombası attı.

Sık sık kavgaların yaşandığı Karadağ Meclisi'nde bu kez akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muhalefet vekilleri, Anayasa Komisyonu toplantısında salona sis bombası attı.

Ülkede Anayasa Mahkemesi hakimlerinin emeklilikleri büyük tartışmalara yol açtı. Toplantının konusu da hakimlerin emeklilik şartlarını yerine getirip getirmedikleri ve yeni hakimlerle seçim sürecinin başlatılmasıydı.

Ülkede Anayasa Mahkemesi hakimlerinin emeklilikleri büyük tartışmalara yol açtı. Toplantının konusu da hakimlerin emeklilik şartlarını yerine getirip getirmedikleri ve yeni hakimlerle seçim sürecinin başlatılmasıydı.

Muhalefet milletvekilleri, bu kararı "anayasal darbe" olarak nitelendirirken, çok konuşulan bir protestoya imza attılar.

Muhalefet milletvekilleri, bu kararı "anayasal darbe" olarak nitelendirirken, çok konuşulan bir protestoya imza attılar.

Toplantıyı sis bombasıyla bölen vekiller kısa süreli kaosa yol açtı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı👇🏻

Toplantıyı sis bombasıyla bölen vekiller kısa süreli kaosa yol açtı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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