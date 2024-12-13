Kar, Yağmur, Çığ: Evden Çıkarken İki Kere Düşünün! Meteorolojik Uyarılar Peş Peşe Geldi
Kar, Yağmur, Çığ: Evden Çıkarken İki Kere Düşünün! Meteorolojik Uyarılar Peş Peşe Geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı yağışlar ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde taşkın ve toprak kayması riski olduğuna dikkat çekti. İşte hava durumu tahminleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Ardahan-Sivas çevrelerinde aralıklı yağışlar görülmesi tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'deki yüksek kesimler ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Ardahan-Sivas çevrelerinde etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur, yer yer ise çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu durum taşkın ve toprak kayması riskine yol açabilir.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trabzon ve Giresun çevrelerinde öğleden sonra çok kuvvetli yağmur beklendiğini, bu durumun taşkın ve toprak kayması riskini artırabileceğini vurguladı. Ayrıca 300 metre üzeri yüksekliklerde yoğun kar yağışının olabileceği ve çığ tehlikesinin bulunduğu uyarısını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de yağış devam ederken, Pazar günü Marmara ve Ege Bölgesi'nden başlayacak yeni bir yağışlı hava sistemi iç kesimlere doğru ilerleyecek. Ankara ve iç Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor. Şen Salı günü yağışların kesileceğini ancak soğuk havanın hafta sonu ve gelecek hafta boyunca etkili olacağını belirtti.
İstanbul'da ise yağmur Pazar günü başlayacak ve hava sıcaklığının 10 dereceyi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise 4 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor ve Pazar ile Pazartesi günü kar yağışı etkili olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın