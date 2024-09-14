Kanada'ya Binbir Emekle Giden Türk, Açtıkları Restoranın Nasıl Yakıldığını Anlattı

'Rebetikolar, 45likler, birçok alternatif müzik gruplarının müzik dinletilerine ev sahipliği yaptık.' diyen Berat, 20017 ile 2017 arasında birçok kişiye dokunmuşuzdur diyor.

Tabii bu süreçte, kendi kariyeriyle ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Berat, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün Bizans Kürsüsünün kazısında, Anadolu Kavağı ve Yoros Kalesi’nde yıllarca kazı ekibinde çalışıyor. Ayrıca bir müzik programı da yapıyor...