Kanada'ya Binbir Emekle Giden Türk, Açtıkları Restoranın Nasıl Yakıldığını Anlattı
Kanada'ya Binbir Emekle Giden Türk, Açtıkları Restoranın Nasıl Yakıldığını Anlattı
Sosyal medyada 'Türkiye bir mühendis kaybetti, Avrupa bir işçi kazandı' benzeri cümleleri sıklıkla duymuşsunuzdur. Peki ya sonra neler oluyor dersiniz? Yurt dışına gidenleri nasıl bir hayat bekliyor?
M. Berat Saymadi isimli bir X kullanıcısı, Kanada'da binbir emekle açtıkları restoranın başına gelenleri anlattı.
Kaynak: Twitter
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Yurt dışında yeni bir hayat kurmak, son zamanlarda milyonlarca gencin hayali.
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Halihazırda her ülkede geçerliliği olan bir mesleği olanlar için yurt dışına taşınmak nispeten daha kolay. Yine de belirli sınavlardan geçmek, dil bildiğinizi kanıtlamak zorundasınız.
X'de Berat Saymadi isimli bir kullanıcı da 2 yıl boyunca Kanada'da binbir emekle açtıkları restoranlarının nasıl yakıldığını anlattı.
"Bugünlere nasıl geldiğimize değinip, başımıza gelen bu korkunç olayı anlatayım."
"Eski İstanbul Kültürü’nü yaşatmaya çalıştık."
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"2016 yılında ben de Montreal’de yaşamaya karar verdim..."
Tüm bu süreçlerin hiç de kolay olmadığını ise "derdini bir türlü anlatmamak hep benimle beraber geldi." sözleri çok güzel özetliyor.
"Hayat içinde böyle savrulurken, 3 kardeş en iyi bildiğimiz işi yapmaya karar verdik ve Montreal’in 50 km ötesinde, Oka’da bir restoran bulduk. "
"Borç harç girdik. 50 yıllık, eski ve son 30 sene talihi bir türlü gülmeyen bir yeri ayağa kaldırmaya çalıştık."
"Üstelik bu küçücük köyde bir kişiyi bile tanımıyorduk. ‘Vira Vira’ dedik başladık."
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"Zaman içinde tanınmaya başladık. Google’da 480 yorumla 4.9 puanlı bir yer olduk. "
"Gelin görün ki iyi sezonumuzda nedenini asla bilmediğimiz, göçmen karşıtlığı veya rekabet sonucu olduğunu düşündüğümüz bir saldıraya maruz kaldık. "
" Maalesef 36 saat sonra tekrar denediler ve iş yerimiz kül oldu."
"Ailemizden, dostlarımızdan hatta en çok kendimizden çalarak, iki sene gece gündüz demeden ürettiğimiz her şey, emeklerimiz kül oldu."
Polis soruşturması ise devam ediyor.
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