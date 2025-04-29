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Sümeyye Aydoğan Kimdir, Kaç Yaşında? Sümeyye Aydoğan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Sümeyye Aydoğan Kimdir, Kaç Yaşında? Sümeyye Aydoğan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 16:59

Sümeyye Aydoğan, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. 2020’de başlayan oyunculuk kariyeri, kısa sürede önemli projelerle şekillendi. Hem dram hem de gençlik dizilerindeki performanslarıyla öne çıkan Aydoğan, 2024’te kazandığı Altın Kelebek ödülüyle başarısını taçlandırdı. Şimdi, bu yetenekli oyuncunun hayatına ve kariyerine daha yakından bakalım.

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Sümeyye Aydoğan Kimdir?

Sümeyye Aydoğan Kimdir?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ailesi Aydın ve Edirne kökenli olup Arnavut asıllıdır. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duyan Aydoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite yıllarında dans yarışmalarına katılarak sahne deneyimini artırdı ve Talento Management ajansıyla çalışmaya başladı.

Sümeyye Aydoğan Kaç Yaşında?

1999 doğumlu olan Sümeyye Aydoğan 2025 yılı itibariyle 26 yaşınd.

Sümeyye Aydoğan Nereli?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur.

Sümeyye Aydoğan Kariyer Başlangıcı

Sümeyye Aydoğan Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında “Aile Hükümeti” filminde Diyar karakteriyle adım atan Aydoğan, 2021’de “Kahraman Babam” dizisinde Menekşe rolüyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Aynı yıl “Sadakatsiz” dizisinde Ceren karakterini canlandırdı ve “Geçen Yaz” filminde Oya rolüyle sinema kariyerine devam etti.

Sümeyye Aydoğan Öne Çıkan Açıklamaları

Sümeyye Aydoğan Öne Çıkan Açıklamaları

Aydoğan, “Duy Beni” dizisindeki Melisa karakteriyle kendi lise yıllarındaki hırs ve özgünlüğü arasında benzerlik kurduğunu ifade etti. İlk kamera karşısına geçtiğinde yaşadığı heyecanı bastırmak için sürekli gülümsediğini belirten oyuncu, İstanbul’a taşınmanın kariyerinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Sümeyye Aydoğan Özel Hayatı

Sümeyye Aydoğan Özel Hayatı

Özel hayatını göz önünde yaşamayan Aydoğan’ın, oyuncu Atakan Hoşgören ile ilişki yaşadığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Sümeyye Aydoğan Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Sümeyye Aydoğan Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Diziler:

  • Kahraman Babam (2021) – Menekşe

  • Sadakatsiz (2021–2022) – Ceren

  • Duy Beni (2022) – Melisa Gerçek

  • Taçsız Prenses (2023) – Yağmur Elem

  • Dönence (2023) – Gece Olgun

  • Gaddar (2024) – Aydan Güneş

  • Sustalı Ceylan (2025) – Ceylan

  • Akif (2023) – Neriman

  • Magarsus (2023) – Damla

Filmler:

  • Aile Hükümeti (2020) – Diyar

  • Geçen Yaz (2021) – Oya

  • Hatıran Yeter (2024) – Leyla

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Sümeyye Aydoğan Güncel Projeleri

Sümeyye Aydoğan Güncel Projeleri

Aydoğan son olarak “Sustalı Ceylan” adlı dizide başrol oynamaktadır.

Sümeyye Aydoğan Ödülleri ve Adaylıkları

Sümeyye Aydoğan Ödülleri ve Adaylıkları

Sümeyye Aydoğan, 2024 yılında düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül kazandı. Bu ödül, genç oyuncunun kariyerindeki önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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