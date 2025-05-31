onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kafelerin Doluluğundan "Ekonomik Kriz Yok" Diyenlere Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Yanıt

Kafelerin Doluluğundan "Ekonomik Kriz Yok" Diyenlere Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 16:49

Derinleşen ekonomik kriz kendisini A’dan Z’ye her şeye gelen zamlarla gösteriyor. Bir zamanlar para üstü yerine sakız verilirken şimdi hem esnaf hem de tüketici o sakızın bile fiyatını hesaplamaya başladı. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte her etiketin fahiş şekilde yükselmesi vatandaşı çıkmaz bir krize sokuyor. 

Bir başka kesim ise kafeler ve restoranların doluluğundan ekonomik kriz olmadığını iddia ediyor. Bu düşünceye sahip olanlara iktisatçı Mahfi Eğilmez’den çarpıcı yanıt geldi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Restoranlar tıklım tıklım dolu, yollar otomobil dolu, böyle kriz mi olur?"

"Restoranlar tıklım tıklım dolu, yollar otomobil dolu, böyle kriz mi olur?"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, internet sitesinde 'Ne krizi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ekonomik krize değinen Mahfi Eğilmez, yüksek enflasyonun başlı başına bir kriz olduğunu dile getirdi. Ekonomi eleştirisinde bulunan Eğilmez, kafelerin doluluğuna bakarak ekonomik krizin olmadığını iddia edenlere de yanıt verdi. 

Eğilmez, “Bazıları bu yazdıklarıma tepki olarak ‘ne krizi, kafeler, restoranlar tıklım tıklım dolu, yollar otomobil dolu, böyle kriz mi olur’ diyor. Krizin esasen böyle bir şey olduğunu, yatırım yapıp para kazanmaktan umudunu kesenlerin eline geçen parayı kafelerde, restoranlarda yediğini yani kriz dönemlerinde hizmetlere talep artışı olduğunu anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra ne olacak?

İşsizlik verilerine değinen Eğilmez, nisan ayında işsizlik oranının yüzde 8.6 olarak açıklanmasına yorumlarda bulundu. İşgücünün üçte birinin işsiz olduğunu vurgulayan Eğilmez, dörtte birinin iş aradığını kalanların iş bulmakta umudu kestiği için iş aramadığını kaydetti.

Peki bundan sonra ne olacak? Mahfi Eğilmez, “Enflasyonu bir kez normal düzeye indirmeyi başarmışsanız bir daha asla yukarı gitmesine izin vermeyin. Tekrar düşürürüz havasına asla girmeyin, çünkü her şeyin bedeli vardır ve bazen bu bedel ağır olur” ifadeleri kullanarak şu yorumda bulundu:

"...enflasyonla mücadele işinden yavaş yavaş vazgeçecek demektir."

"...enflasyonla mücadele işinden yavaş yavaş vazgeçecek demektir."

“Bizde siyasetçiler büyüme ile enflasyon arasında kaldıklarında daima büyümeyi seçmişlerdir. Eğer bu tespitim doğruysa siyasal iktidar yarım yamalak da olsa tek başına para politikası hatta faiz politikasıyla sürdürülmeye çalışılan enflasyonla mücadele işinden yavaş yavaş vazgeçecek demektir. Önümüzdeki günlerde kredi garanti fonu aracılığıyla devlet garantisi altında bankaların iş âlemine yeni krediler açması, işgücü ödemelerine devlet desteği getirilmesi, vergilerin azaltılması ve son olarak da faizin düşürülmesi gündeme gelecektir diye düşünüyorum.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın