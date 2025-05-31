Kafelerin Doluluğundan "Ekonomik Kriz Yok" Diyenlere Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Yanıt
Derinleşen ekonomik kriz kendisini A’dan Z’ye her şeye gelen zamlarla gösteriyor. Bir zamanlar para üstü yerine sakız verilirken şimdi hem esnaf hem de tüketici o sakızın bile fiyatını hesaplamaya başladı. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte her etiketin fahiş şekilde yükselmesi vatandaşı çıkmaz bir krize sokuyor.
Bir başka kesim ise kafeler ve restoranların doluluğundan ekonomik kriz olmadığını iddia ediyor. Bu düşünceye sahip olanlara iktisatçı Mahfi Eğilmez’den çarpıcı yanıt geldi.
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"Restoranlar tıklım tıklım dolu, yollar otomobil dolu, böyle kriz mi olur?"
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Bundan sonra ne olacak?
"...enflasyonla mücadele işinden yavaş yavaş vazgeçecek demektir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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