Kafelerin Doluluğundan "Ekonomik Kriz Yok" Diyenlere Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Yanıt

Derinleşen ekonomik kriz kendisini A’dan Z’ye her şeye gelen zamlarla gösteriyor. Bir zamanlar para üstü yerine sakız verilirken şimdi hem esnaf hem de tüketici o sakızın bile fiyatını hesaplamaya başladı. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte her etiketin fahiş şekilde yükselmesi vatandaşı çıkmaz bir krize sokuyor.

Bir başka kesim ise kafeler ve restoranların doluluğundan ekonomik kriz olmadığını iddia ediyor. Bu düşünceye sahip olanlara iktisatçı Mahfi Eğilmez’den çarpıcı yanıt geldi.

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