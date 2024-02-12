Kafamız Karıştı: Biri "Yok" Diyor, Biri "Vazgeçmiyor" Çinli Otomobil Markaları Türkiye'ye Geliyor mu?
Kafamız Karıştı: Biri "Yok" Diyor, Biri "Vazgeçmiyor" Çinli Otomobil Markaları Türkiye'ye Geliyor mu?
Türkiye, yatırım çekmeye çalışırken, bir yandan da otomobil özelinde TOGG için özel düzenlemeler yapılıyor. Ekonomim gazetesinin haberinde otomotiv sektörü için 'tehlike çanları' denilirken, Sabah'tan haberde gelmek için çalışıyorlar. Çinli otomotiv devi Great Wall Türkiye’ye yatırım kararını askıya alırken, BYD ve MG gibi şirketler de pazara girmenin yollarını buluyorlar.
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Türkiye, döviz girişi için yatırım çekmenin yollarını ararken, otomobilde de elektrikli otomobiller için TOGG'un pazarını etkilemeyecek hamleler de yapılıyor. Çin'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen markalarda da görünüm değişiyor.
Ekonomim'in haberine göre, Türk otomotiv endüstrisi, yatırım çekmek için Çinli otomotiv üreticilerine yönelirken, Great Wall gibi Çin'de büyük olan markalar, Türkiye'de yatırım planlıyordu. Ancak son iddialara göre Great Wall, yatırım planını askıya aldığını duyurdu.
Great Wall Motors'un erteleme kararında, elektrikli modellerin Avrupa'da beklenen başarıyı elde edememesi etkili olurken, benzinli araçlarının da AB TİP onayı olmaması da etkili oldu.
Sabah'ın haberinde de Çinli markaların elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalıştığı belirtildi.
29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğden önce markaların stok yaptığı, elektrikli modellerin satışına devam edildiği ve hibrit modellerin de Türkiye'ye getirilmesinin planlandığı belirtildi.
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