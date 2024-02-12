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Kafamız Karıştı: Biri "Yok" Diyor, Biri "Vazgeçmiyor" Çinli Otomobil Markaları Türkiye'ye Geliyor mu?

Kafamız Karıştı: Biri "Yok" Diyor, Biri "Vazgeçmiyor" Çinli Otomobil Markaları Türkiye'ye Geliyor mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 09:55

Türkiye, yatırım çekmeye çalışırken, bir yandan da otomobil özelinde TOGG için özel düzenlemeler yapılıyor. Ekonomim gazetesinin haberinde otomotiv sektörü için 'tehlike çanları' denilirken, Sabah'tan haberde gelmek için çalışıyorlar. Çinli otomotiv devi Great Wall Türkiye’ye yatırım kararını askıya alırken, BYD ve MG gibi şirketler de pazara girmenin yollarını buluyorlar.

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Türkiye, döviz girişi için yatırım çekmenin yollarını ararken, otomobilde de elektrikli otomobiller için TOGG'un pazarını etkilemeyecek hamleler de yapılıyor. Çin'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen markalarda da görünüm değişiyor.

Türkiye, döviz girişi için yatırım çekmenin yollarını ararken, otomobilde de elektrikli otomobiller için TOGG'un pazarını etkilemeyecek hamleler de yapılıyor. Çin'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen markalarda da görünüm değişiyor.

Çinli Great Wall'ın Türkiye'ye yatırım planını ertelediği belirtilirken, diğer Çinli otomotiv markalarının yatırım için 'güvence ve cazip teşvikler' beklediği belirtiliyor.

Ekonomim'in haberine göre, Türk otomotiv endüstrisi, yatırım çekmek için Çinli otomotiv üreticilerine yönelirken, Great Wall gibi Çin'de büyük olan markalar, Türkiye'de yatırım planlıyordu. Ancak son iddialara göre Great Wall, yatırım planını askıya aldığını duyurdu.

Ekonomim'in haberine göre, Türk otomotiv endüstrisi, yatırım çekmek için Çinli otomotiv üreticilerine yönelirken, Great Wall gibi Çin'de büyük olan markalar, Türkiye'de yatırım planlıyordu. Ancak son iddialara göre Great Wall, yatırım planını askıya aldığını duyurdu.

Aysel Yücel'in aktardığına göre, değişken düzenlemelerle işgücü maliyetlerinin artması bu kararda etkili oldu. Chery, Skywell ve MG gibi diğer markaların da yatırım planları 'güvence' ve 'teşvik' bekliyor. 

Çin'den gelen elektrikli araçlar için ek vergiler ve son tebliğde de Çin menşeli elektrikli araçlara 7 bölgede en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu getirilmişti.

Great Wall Motors'un erteleme kararında, elektrikli modellerin Avrupa'da beklenen başarıyı elde edememesi etkili olurken, benzinli araçlarının da AB TİP onayı olmaması da etkili oldu.

Great Wall Motors'un erteleme kararında, elektrikli modellerin Avrupa'da beklenen başarıyı elde edememesi etkili olurken, benzinli araçlarının da AB TİP onayı olmaması da etkili oldu.

Sabah'ın haberinde de Çinli markaların elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalıştığı belirtildi.

Sabah'ın haberinde de Çinli markaların elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalıştığı belirtildi.

'Çinli elektrikli otomobil markaları 7 bölge ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğe rağmen Türkiye'den vazgeçmedi'. denilirken, markaların tebliğin şartlarına uymak için çalışmalarını sürdürdüğü ve yatırıma devam ettikleri iddia edildi.

29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğden önce markaların stok yaptığı, elektrikli modellerin satışına devam edildiği ve hibrit modellerin de Türkiye'ye getirilmesinin planlandığı belirtildi.

29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğden önce markaların stok yaptığı, elektrikli modellerin satışına devam edildiği ve hibrit modellerin de Türkiye'ye getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Sabah'tan Ufuk Sandık haberine göre, satışa devam eden BYD Türkiye, yeni modellerini satışa sunmaya hazırlanırken, benzer şekilde MG Türkiye de elektrikli modellerini satmaya devam ediyor.

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