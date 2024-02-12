Kafamız Karıştı: Biri "Yok" Diyor, Biri "Vazgeçmiyor" Çinli Otomobil Markaları Türkiye'ye Geliyor mu?

Aysel Yücel'in aktardığına göre, değişken düzenlemelerle işgücü maliyetlerinin artması bu kararda etkili oldu. Chery, Skywell ve MG gibi diğer markaların da yatırım planları 'güvence' ve 'teşvik' bekliyor.

Çin'den gelen elektrikli araçlar için ek vergiler ve son tebliğde de Çin menşeli elektrikli araçlara 7 bölgede en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu getirilmişti.