Kadir Has Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Kadir Has Üniversitesi'nin Kurucusu Kadir Has'ın Hayatı
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Kadir Has, adını taşıyan üniversite, vakıf ve stadyumla bugün de sık sık aranan isimler arasında. Türkiye'nin otomotiv sektöründen bankacılığa uzanan iş dünyasında önemli bir yer edinen Kadir Has, hayatının son döneminde servetini eğitim ve sağlık alanındaki hayır işlerine adadı. Peki Kadir Has kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Kadir Has'ın hayatı hakkında merak edilenler.
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Kadir Has, Kayserili bir iş insanı ve hayırseverdir.
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Kadir Has'ın iş hayatı
Kadir Has Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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