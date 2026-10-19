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Kadir Has Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Kadir Has Üniversitesi'nin Kurucusu Kadir Has'ın Hayatı

Kadir Has Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Kadir Has Üniversitesi'nin Kurucusu Kadir Has'ın Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 08:48
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Kadir Has, adını taşıyan üniversite, vakıf ve stadyumla bugün de sık sık aranan isimler arasında. Türkiye'nin otomotiv sektöründen bankacılığa uzanan iş dünyasında önemli bir yer edinen Kadir Has, hayatının son döneminde servetini eğitim ve sağlık alanındaki hayır işlerine adadı. Peki Kadir Has kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Kadir Has'ın hayatı hakkında merak edilenler.

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Kadir Has, Kayserili bir iş insanı ve hayırseverdir.

Kadir Has, Kayserili bir iş insanı ve hayırseverdir.

Kadir Has, 1921 yılında Kayseri'de, Nuri Hasoğlu ve Zekiye Hasoğlu'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl soyadı Hasoğlu olan Kadir Has, lise eğitimine Adana'da başladı, İstanbul'da tamamladı ve 1942 yılında Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Rezan Has ile evlendi.

Kadir Has nereli?

Kadir Has, Kayserili bir ailenin çocuğudur. Babası Nuri Hasoğlu, Adana'da sanayi ve ticarete yönelmiş, çok sayıda fabrika ve ticari kuruluşun kurulmasında rol almış ve Akbank'ın kurucuları arasında yer almıştır. Kadir Has da iş hayatına Adana'da başladı.

Kadir Has kaç yaşında öldü?

Kadir Has, 22 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybetti. Kadir Has, Küçükyalı'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kadir Has'ın iş hayatı

Kadir Has'ın iş hayatı

Kadir Has, Adana'da otomotiv ticaretiyle öne çıkan iş insanlarından biri oldu. 1960 yılında İstanbul'a taşındı ve burada da otomotiv sektöründeki faaliyetlerini sürdürdü. Mercedes-Benz ile ortaklaşa İstanbul'da otobüs ve kamyon fabrikasının kurulmasında yer aldı ve uzun yıllar bu şirketin yönetiminde görev yaptı. Coca-Cola'nın Türkiye'deki ilk şirketinin kuruluşunda öncü isimlerden biri oldu. Peugeot minibüs üreticisi Karsan'ın ortakları arasında yer aldı ve Michelin lastiklerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. Kadir Has Üniversitesi'nin aktardığına göre Sabancı ailesinden sonra Akbank'ın ikinci kurucu hissedarıydı.

Kadir Has Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has, 1980'lerden itibaren ticari faaliyetlerini azaltarak hayır işlerine yöneldi. Eşi Rezan Has ile birlikte Kadir Has Vakfı'nı (HASVAK) kurdu; vakıf başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yürüttü. Kadir Has ve Rezan Has, mal varlıklarını vakfa bıraktı. Kadir Has'ın en büyük tutkusu olarak anılan Kadir Has Üniversitesi 1997 yılında kuruldu. Üniversite, kurucusunun adını yaşatmak için her yıl Kadir Has Ödülleri'ni veriyor.

Kadir Has'a verilen ödüller

Kadir Has, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na, 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Marmara Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurumlardan fahri doktora unvanı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de uzun yıllar yöneticilik yaptı. Kayseri'deki Kadir Has Şehir Stadyumu da adını Kadir Has'tan alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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