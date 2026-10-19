Kadir Has Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Kadir Has Üniversitesi'nin Kurucusu Kadir Has'ın Hayatı

Kadir Has, 1921 yılında Kayseri'de, Nuri Hasoğlu ve Zekiye Hasoğlu'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl soyadı Hasoğlu olan Kadir Has, lise eğitimine Adana'da başladı, İstanbul'da tamamladı ve 1942 yılında Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Rezan Has ile evlendi.

Kadir Has nereli?

Kadir Has, Kayserili bir ailenin çocuğudur. Babası Nuri Hasoğlu, Adana'da sanayi ve ticarete yönelmiş, çok sayıda fabrika ve ticari kuruluşun kurulmasında rol almış ve Akbank'ın kurucuları arasında yer almıştır. Kadir Has da iş hayatına Adana'da başladı.

Kadir Has kaç yaşında öldü?

Kadir Has, 22 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybetti. Kadir Has, Küçükyalı'daki aile mezarlığında toprağa verildi.