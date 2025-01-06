Kabine Toplantısı Ne Zaman? Yılın İlk Kabine Toplantısı'nda Gündem Ne Olacak?
Kabine Toplantısı Ne Zaman? Yılın İlk Kabine Toplantısı'nda Gündem Ne Olacak?
2025 yılının ilk Kabine Toplantısı için az bir süre kaldı. 6 Ocak 2025 tarihli Kabine Toplantısı'nın son dakika kararları ve gündem konuları büyük bir merakla takip ediliyor.
Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? İşte, 6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları ve bilinen detaylar...
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Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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