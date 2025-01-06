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Kabine Toplantısı Ne Zaman? Yılın İlk Kabine Toplantısı'nda Gündem Ne Olacak?

Kabine Toplantısı Ne Zaman? Yılın İlk Kabine Toplantısı'nda Gündem Ne Olacak?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 12:00

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı için az bir süre kaldı. 6 Ocak 2025 tarihli Kabine Toplantısı'nın son dakika kararları ve gündem konuları büyük bir merakla takip ediliyor. 

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? İşte, 6 Ocak 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları ve bilinen detaylar...

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Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan yılın ilk Kabine Toplantısı, 6 Ocak 2025 tarihinde yani bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Kabine Toplantısı Gündem Maddeleri

Kabine Toplantısı Gündem Maddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra Suriye’deki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Bunların yanında, memura refah payı ve en düşük emekli maaşına artış gibi ihtimallerin de gündem maddeleri arasında yer alabileceği söyleniyor.

Kabine Toplantısı Kararları Açıklandı mı?

Kabine Toplantısı Kararları Açıklandı mı?

6 Ocak 2025 tarihli Kabine Toplantısı henüz başlamadı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Toplantı tamamlandıktan sonra duyurulması beklenen Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında kamuoyu ile paylaşılacak. Kararlar açıklandığında bu içeriğimiz güncellenecek.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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