article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
JBL Tune 720BT Kablosuz Kulaklık Prime Day'e Özel İndirimde!

etiket JBL Tune 720BT Kablosuz Kulaklık Prime Day'e Özel İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.06.2026 - 11:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kulaklık denince akla gelen ilk marka olan JBL'in, tescilli bas kalitesi ve o şık beyaz tasarımıyla çok sevilen JBL Tune 720BT modeli, Prime Day fırsatlarının dikkat çeken yıldızlarından biri oldu. Hem tarzınızı tamamlayacak hem de bütçenizi yormayacak bu popüler kulaklığı kaçırmamak için stoklar tükenmeden hemen sizi aşağıya alalım!

Bu içerik 26.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

JBL Pure Bass Teknolojisi ve Çoklu Bağlantı

JBL Pure Bass Teknolojisi ve Çoklu Bağlantı

Müziğin her ritmini en derin şekilde hissettiren güçlü ses kalitesinin yanında, aynı anda iki cihaza birden bağlanarak laptopta video izlerken telefona gelen aramayı tek tıkla yanıtlamanızı sağlıyor.

Hafif, Konforlu ve Katlanabilir Tasarım

Hafif, Konforlu ve Katlanabilir Tasarım

Minimalist beyaz şıklığıyla her tarza uyum sağlarken, yumuşacık kulak yastıkları uzun süreli kullanımlarda bile baş ağrısı yapmıyor ve katlanabilir yapısıyla çantanızda hiç yer kaplamıyor.

76 Saate Varan Pil Ömrü

76 Saate Varan Pil Ömrü

Haftalarca şarj etmeyi unutsanız bile sizi yarı yolda bırakmayan inanılmaz pil performansının yanı sıra, sadece 5 dakikalık hızlı şarjla bile tam 3 saatlik acil kullanım sunuyor.

3.299 TL yerine 2.374 TL indirimli fiyatıyla stoklar bitmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın