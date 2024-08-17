İzmir'de Yangın Sürüyor: Havadan Müdahalenin Başladığı İzmir'den Yeni Görüntüler
İzmir'de Yangın Sürüyor: Havadan Müdahalenin Başladığı İzmir'den Yeni Görüntüler
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi civarında ormanlık alanda yangın çıktı.
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İzmir yangınında 16 ev alevlere teslim oldu, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması büyük bir felaketi de beraberinde getirdi.
İzmir kent merkezi dahil birçok yer, dumanla kaplandı. Gökyüzünden resmen kül yağdı.
Bakan Yumaklı, Karşıyaka'da başlayan başka bir yangının ardından açıklamalarda bundu. Yumaklı, yangının piknik yapmak için ateş yakan kişilerden dolayı çıktığını aktardı.
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