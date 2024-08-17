Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir'de Yangın Sürüyor: Havadan Müdahalenin Başladığı İzmir'den Yeni Görüntüler

İzmir'de Yangın Sürüyor: Havadan Müdahalenin Başladığı İzmir'den Yeni Görüntüler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 10:46

İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangın, şehir merkezini etkilemeye başladı. Türkiye genelinde 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığı aktarılırken İzmir'de havadan müdahale başladı.

İzmir'den yeni görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi civarında ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi civarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Önceki gün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine, ormanlık alana ve sanayi sitesine sıçradı. İzmir'de üç mahalle boşaltılırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir yangınında 16 ev alevlere teslim oldu, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması büyük bir felaketi de beraberinde getirdi.

İzmir yangınında 16 ev alevlere teslim oldu, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması büyük bir felaketi de beraberinde getirdi.

İzmir kent merkezi dahil birçok yer, dumanla kaplandı. Gökyüzünden resmen kül yağdı.

İzmir kent merkezi dahil birçok yer, dumanla kaplandı. Gökyüzünden resmen kül yağdı.

Vatandaşlar, o anları telefon kamerasıyla kaydederken sosyal medyada İzmir'den gelen görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor.

Bakan Yumaklı, Karşıyaka'da başlayan başka bir yangının ardından açıklamalarda bundu. Yumaklı, yangının piknik yapmak için ateş yakan kişilerden dolayı çıktığını aktardı.

Bakan Yumaklı, Karşıyaka'da başlayan başka bir yangının ardından açıklamalarda bundu. Yumaklı, yangının piknik yapmak için ateş yakan kişilerden dolayı çıktığını aktardı.

'Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü.'

Detaylar için;

İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına havadan müdahale edilmeye başlandı;

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in dağlarındaki son durum ise bu şekilde kaydedildi;

Gece saatlerinde devam eden yangının kontrol altına alındığı yerlerde soğutma çalışmalarına başlandı;

Vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı.

👇🏻

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
5
3
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın