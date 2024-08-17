İzmir'de Yangın Sürüyor: Havadan Müdahalenin Başladığı İzmir'den Yeni Görüntüler

'Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü.'