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İzmir'de Bir Kişi Güzellik Salonunda Hekim Olmayan Birisine Yaptırdığı Dolgu Sonucunda Burnunu Kaybetti

İzmir'de Bir Kişi Güzellik Salonunda Hekim Olmayan Birisine Yaptırdığı Dolgu Sonucunda Burnunu Kaybetti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
23.02.2024 - 09:43

Güzellik ve estetik endüstrisi gün geçtikçe büyüyor ancak beraberinde getirdiği riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan estetik girişimler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İzmir'de yaşanan son olay da bu konuda ne kadar dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan bir örnek.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Uzm. Dr. Dağıstan AYAN, bir güzellik salonunda yapılan burun dolgusu sonucu hastanın burnunun nekroza gittiğini ifade etti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Uzm. Dr. Dağıstan AYAN, bir güzellik salonunda yapılan burun dolgusu sonucu hastanın burnunun nekroza gittiğini ifade etti.

Maalesef, hastanın burnunu kaybetmesine neden olan bu olay, estetik müdahalelerde uyulması gereken kuralları hatırlattı.

İşte doktorun uyarısı ve paylaşımındaki hastanın son hali 👇

İşte doktorun uyarısı ve paylaşımındaki hastanın son hali 👇
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'Lütfen sizden rica ediyorum, güzellik salonlarında, kuaförlerde, merdivenaltı yerlerde sağlığınızı tehlikeye atmayın. Sahte hekimlerden, estetisyenlerden vs uzak durun artık..'

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