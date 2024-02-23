İzmir'de Bir Kişi Güzellik Salonunda Hekim Olmayan Birisine Yaptırdığı Dolgu Sonucunda Burnunu Kaybetti

Güzellik ve estetik endüstrisi gün geçtikçe büyüyor ancak beraberinde getirdiği riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan estetik girişimler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İzmir'de yaşanan son olay da bu konuda ne kadar dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan bir örnek.