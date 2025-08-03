İz Bırakan Hikayeler: Duygulara Dokunan 15 Dram Filmi
İnsan ilişkilerini, kayıpları, içsel çatışmaları ve hayatın kırılgan yanlarını konu alan dram filmleri derinlikli hikâyeleriyle dikkat çeker. Bu listede, duygu yoğunluğu yüksek ve farklı bakış açıları sunan 15 dram filmi yer alıyor.
İşte duygulara dokunan 15 film önerisi!
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1. The Father (2020)
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2. Pieces of a Woman (2020)
3. Nomadland (2020)
4. The World to Come (2021)
5. The Lost Daughter (2021)
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6. A Hero (2021)
7. Petite Maman (2021)
8. Aftersun (2022)
9. TÁR (2022)
10. Women Talking (2022)
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11. Past Lives (2023)
12. All of Us Strangers (2023)
13. May December (2023)
14. La Chimera (2023)
15. One Fine Morning (2022)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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