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İz Bırakan Hikayeler: Duygulara Dokunan 15 Dram Filmi

İz Bırakan Hikayeler: Duygulara Dokunan 15 Dram Filmi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.08.2025 - 08:01

İnsan ilişkilerini, kayıpları, içsel çatışmaları ve hayatın kırılgan yanlarını konu alan dram filmleri derinlikli hikâyeleriyle dikkat çeker. Bu listede, duygu yoğunluğu yüksek ve farklı bakış açıları sunan 15 dram filmi yer alıyor.

İşte duygulara dokunan 15 film önerisi!

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1. The Father (2020)

1. The Father (2020)

Yaşlı bir adam, kızının yanına taşınmak zorunda kalır. Ancak zamanla etrafındaki dünyaya olan güveni sarsılır. Eşyaların yeri değişir, insanlar farklı yüzlerle geri döner. Anılarına tutunmaya çalışırken gerçeklik de yavaşça çözülür. Kendine ve çevresine dair algısı gitgide bulanıklaşır. İç dünyasında derin bir yalnızlıkla yüzleşir.

2. Pieces of a Woman (2020)

2. Pieces of a Woman (2020)

Bir çiftin evde doğum planı trajik bir olayla sonuçlanır. Kadın, bu kayıpla başa çıkmakta zorlanır. Ailesi ve çevresi tarafından farklı yönlere çekilir. İçine kapanarak yas sürecini kendi içinde yaşar. Eşiyle ilişkisi de bu süreçte dönüşmeye başlar. Sessizlik, acı ve uzaklık giderek artar.

3. Nomadland (2020)

3. Nomadland (2020)

Bir kadın, ekonomik çöküş sonrası karavanıyla yollara düşer. Modern göçebe hayatını seçer. Amerika’nın batısında mevsimlik işler arasında dolaşır. Yeni insanlarla tanışır, geçici dostluklar kurar. Yalnızlık ve özgürlük arasında bir denge arar. Sessiz bir kabullenişle yoluna devam eder.

4. The World to Come (2021)

4. The World to Come (2021)

19. yüzyıl Amerika’sında iki kadın kırsalda tanışır. Zor hayat koşulları içinde birbirlerine yaklaşırlar. Sessizce gelişen bir bağ kurarlar. İletişimleri, yalnızlıklarını hafifletir. Ancak çevresel baskılar artar. İlişkileri sınanmaya başlar.

5. The Lost Daughter (2021)

5. The Lost Daughter (2021)

Yalnız bir kadın tatil için Yunan adasına gider. Orada bir ailenin karmaşık dinamiklerine tanık olur. Küçük bir olay onu kendi geçmişine götürür. Kendi annelik deneyimleriyle yüzleşmeye başlar. Sessiz bir hesaplaşma başlar. İçsel gerilim gittikçe artar.

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6. A Hero (2021)

6. A Hero (2021)

Borçları nedeniyle hapse giren bir adam kısa süreli izne çıkar. Bu süreçte itibarını geri kazanmaya çalışır. Yaptığı bir davranış dikkat çeker. Medya ilgisi büyür. Ancak olaylar beklediği gibi gelişmez. Gerçek ve algı arasındaki çizgi bulanıklaşır.

7. Petite Maman (2021)

7. Petite Maman (2021)

Sekiz yaşındaki bir kız, büyükannesinin ölümünün ardından annesinin çocukluğunu keşfeder. Ormanda yalnız başına gezerken bir çocukla tanışır. Bu tanışıklık onun için bir tür zaman yolculuğuna dönüşür. Anne-kız ilişkisi yeni bir boyut kazanır. Sessiz, derin ve masalsı bir bağ oluşur. Geçmiş ve şimdi iç içe geçer.

8. Aftersun (2022)

8. Aftersun (2022)

Bir baba ile küçük kızı birlikte bir tatil geçirir. Tatil anıları yıllar sonra kızın zihninde yeniden canlanır. O anların detayları zamanla farklı anlamlar kazanır. Aralarındaki ilişkinin katmanları yavaş yavaş açığa çıkar. Sessiz bir gözlem hâkimdir. Hafıza ile gerçek arasında duygusal bir yolculuk yaşanır.

9. TÁR (2022)

9. TÁR (2022)

Ünlü bir orkestra şefi, kariyerinin zirvesindedir. Ancak kişisel ve profesyonel hayatındaki dengeler bozulmaya başlar. Güç, itibar ve etik kavramları sorgulanır. Basın ve çevresiyle olan ilişkileri gerilimli hâle gelir. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Müzik, içsel fırtınasının fonu olur.

10. Women Talking (2022)

10. Women Talking (2022)

Kapalı bir topluluktaki kadınlar önemli bir kararın eşiğindedir. Bir araya gelip konuşarak ortak bir yol ararlar. Her biri farklı duygular ve korkularla boğuşur. Toplumun kurallarını sorgularlar. Konuşmalar derinleşir, seçenekler netleşir. Birlikte bir gelecek kurma umudu doğar.

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11. Past Lives (2023)

11. Past Lives (2023)

İki çocukluk arkadaşı yıllar sonra farklı kıtalarda farklı hayatlar kurmuştur. Yıllar sonra yeniden bir araya gelirler. Geçmişle bugün arasındaki duygular yeniden canlanır. Aralarındaki bağ sorgulanır. Seçimler ve olasılıklar üzerine düşünülür. Zamanın değiştirdiği şeyler sessizce hissedilir.

12. All of Us Strangers (2023)

12. All of Us Strangers (2023)

Yalnız yaşayan bir yazar geçmişte kaybettiklerine dair bir hikaye yazmaya başlar. Anıları canlanmaya başlar. Gerçek ve kurgu iç içe geçer. Ailesiyle ilgili hatıraları değişmeye başlar. Geçmişiyle tekrar karşılaşır. Bu süreç iç dünyasında büyük bir dönüşüm başlatır.

13. May December (2023)

13. May December (2023)

Bir çiftin hayatı, ilişkilerini konu eden bir film için gelen oyuncuyla değişmeye başlar. Oyuncu, kadının geçmişini daha iyi anlamaya çalışır. Bu süreçte duygusal dengeler değişir. Geçmiş olaylar yeniden gündeme gelir. Herkesin farklı bir bakış açısı vardır. Sessiz çatışmalar görünür hâle gelir.

14. La Chimera (2023)

14. La Chimera (2023)

Genç bir adam, antik mezarları soyarak geçimini sürdürür. Geçmişe olan saplantısı hayatının her alanına sızmıştır. Bir grup insanla birlikte çalışır. Aradıkları şey sadece tarihi eser değildir. Herkesin peşinde olduğu bir anlam ya da eksiklik vardır. Toprak altı ve kalp altı iç içe geçer.

15. One Fine Morning (2022)

15. One Fine Morning (2022)

Genç bir anne, hasta babasının bakımıyla ilgilenirken kendi hayatını dengelemeye çalışır. Zorunluluklar ve duygular arasında sıkışmıştır. Günlük sorumlulukları onu yıpratır. Aynı anda geçmişten gelen biriyle yeniden bağlantı kurar. Yeni bir yakınlık oluşurken eski bağlar çözülmeye başlar. Sessizce değişen bir hayatın izini sürer.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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