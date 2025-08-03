İz Bırakan Hikayeler: Duygulara Dokunan 15 Dram Filmi

Genç bir adam, antik mezarları soyarak geçimini sürdürür. Geçmişe olan saplantısı hayatının her alanına sızmıştır. Bir grup insanla birlikte çalışır. Aradıkları şey sadece tarihi eser değildir. Herkesin peşinde olduğu bir anlam ya da eksiklik vardır. Toprak altı ve kalp altı iç içe geçer.