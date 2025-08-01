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İlk ve Son Dizisinin Yeni Sezonu İçin Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in Partner Olması X’te Tepki Aldı

İlk ve Son Dizisinin Yeni Sezonu İçin Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in Partner Olması X’te Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 16:00

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin oynadığı ilk sezonuyla hayatımıza giren İlk ve Son dizisi, birkaç yıl aradan sonra ikinci sezonunun çekilmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. İkinci sezonda da Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı rol alıyordu. Her iki sezonda da toksik aşka dair güzel ve gerçekçi sahneler izlemiştik. Hal böyle olunca da izleyici epey etkilenmiş, dizinin kendine has bir kitlesi oluşmuştu.

Hayranlar üçüncü sezon için kimlerin başrol olacağını merak ediyordu. X’te partnerlikler için öneri paylaşımları oluyordu. Bugün ise beklenen haber geldi ve çiftimiz açıklandı.  Ama pek hoş karşılanmadı… Gelin detaylara geçelim.

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Bergüzar Korel ve Timuçin Esen partner oldu.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen partner oldu.

İkisi de sektörün başarı isimlerinden. Ancak hayranların hayalleri başka yönde olacak ki, çifte dair tepkilerini sıraladılar. Daha genç cast beklentisi olan hayranlar hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdiler.

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Bizce toksik aşkın yaşı yoktur, bir de başarılı oyuncularımızdan İlk ve Son’u izlemek farklı bir deneyim olacaktır diyor,

Bizce toksik aşkın yaşı yoktur, bir de başarılı oyuncularımızdan İlk ve Son’u izlemek farklı bir deneyim olacaktır diyor,
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merakla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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