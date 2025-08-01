İlk ve Son Dizisinin Yeni Sezonu İçin Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in Partner Olması X’te Tepki Aldı

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin oynadığı ilk sezonuyla hayatımıza giren İlk ve Son dizisi, birkaç yıl aradan sonra ikinci sezonunun çekilmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. İkinci sezonda da Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı rol alıyordu. Her iki sezonda da toksik aşka dair güzel ve gerçekçi sahneler izlemiştik. Hal böyle olunca da izleyici epey etkilenmiş, dizinin kendine has bir kitlesi oluşmuştu.

Hayranlar üçüncü sezon için kimlerin başrol olacağını merak ediyordu. X’te partnerlikler için öneri paylaşımları oluyordu. Bugün ise beklenen haber geldi ve çiftimiz açıklandı. Ama pek hoş karşılanmadı… Gelin detaylara geçelim.