Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel Adlı Film Projesinde Buluştu
Birsen Altuntaş, yeni film projesi olan Bugün Güzel için başrolü paylaşacak oyuncuları açıkladı. Şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Oğuzhan Koç ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncumuz Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel filmi için bir araya gelecek. İkilinin hayranları şimdiden projeyi konuşurken, uyumlarına dair de meraklarını dile getirmekte. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Oğuzhan Koç filmde Ali adlı şarkıcıyı canlandıracak.
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Ayça Ayşin Turan ise Güneş hemşire rolünde olacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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