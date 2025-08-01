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Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel Adlı Film Projesinde Buluştu

Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel Adlı Film Projesinde Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 14:33

Birsen Altuntaş, yeni film projesi olan Bugün Güzel için başrolü paylaşacak oyuncuları açıkladı. Şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Oğuzhan Koç ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncumuz Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel filmi için bir araya gelecek. İkilinin hayranları şimdiden projeyi konuşurken, uyumlarına dair de meraklarını dile getirmekte. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Oğuzhan Koç filmde Ali adlı şarkıcıyı canlandıracak.

Oğuzhan Koç filmde Ali adlı şarkıcıyı canlandıracak.

Mali Ergin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin hikayesi Oğuzhan Koç’un, senarist Aksel Bonfil’den de destek var. Yapımcılık ise Taff Pictures’a ait.

Ayça Ayşin Turan ise Güneş hemşire rolünde olacak.

Ayça Ayşin Turan ise Güneş hemşire rolünde olacak.

İmza aşamasında olan oyuncu, son zamanlarda Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le yer aldığı Al Beni Baba filmiyle gündemdeydi. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden yıllar sonra bir araya gelen Petekkaya ve Bingöl dikkat çekerken, Ayça Ayşin de adından söz ettirmişti.

Bugün Güzel filmine dönecek olursak eylül ayında sete çıkması planlanıyor. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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