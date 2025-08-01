Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan Bugün Güzel Adlı Film Projesinde Buluştu

İmza aşamasında olan oyuncu, son zamanlarda Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le yer aldığı Al Beni Baba filmiyle gündemdeydi. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden yıllar sonra bir araya gelen Petekkaya ve Bingöl dikkat çekerken, Ayça Ayşin de adından söz ettirmişti.

Bugün Güzel filmine dönecek olursak eylül ayında sete çıkması planlanıyor. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!