İYİ Parti Lideri Meral Akşener Eski Bir AK Partili mi? Sosyal Medya'da Dönen Tartışmalara Işık Tutuyoruz
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Eski Bir AK Partili mi? Sosyal Medya'da Dönen Tartışmalara Işık Tutuyoruz
Özellikle son 8 yıldır, siyasetin gündeminden bir an olsun düşmeyen isimlerin başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor. Son dönemde CHP ile arasında soğuk rüzgarlar esen Akşener, yerel seçimlere de ittifak yapmadan kendi başlarına gireceklerini açıkladı.
Akşener'in bu tutumu bazı çevrelerden destek görürken bazı çevrelerce de eleştiriliyor.
Gazeteci, yazar Mine Kırıkkanat, Akşener'in iktidara yaklaştığını savunduğu twitinde 'Değişti sanmıştık ama yuvasına döndü. Yine aldatıldık' yazdı.
Kırıkkanat'ın bu ifadeleri çok ses getirirken, Meral Akşener'in de eski bir AK Partili olup olmadığı tartışmalarını körükledi.
Öyleyse, gelin Kırıkkanat'ın ifadeleri doğru muymuş birlikte inceleyelim.
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Selanik’ten Kocaeli’ne göç eden Rumeli Türk’ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener, üniversitelerde tarih hocalığı yaparken 90’ların başında DYP’den siyasete girmiş, kısa zamanda partide yükselmiş bir isimdi.
28 Şubat Süreci'nde askerlerin sunum yapmak için çağırdıkları valileri, sunuma gitmemeleri konusunda uyaran Akşener, bu tavrıyla TSK'nın tepkisini çekmişti.
Fazilet Partisi içindeki yenilikçi kanat, Abdullah Gül önderliğinde partiden kopmuş ve yeni bir hareket oluşturmak için çalışmalarını hızlandırmıştı.
Hareketin istişare toplantılarına katılan Akşener, medyada görüntülerinin çıkmasıyla yeni kurulacak olan partinin kurucusu olacağı yönünde haberler de yapıldı.
Sonraki süreçte AK Parti kurucusu olmayı reddetti ve 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.
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Meral Akşener, Ak Parti kurucusu olmamasına rağmen, bu yöndeki iddia ve eleştirilerden ise hiçbir zaman kurtulamadı.
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