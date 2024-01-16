İYİ Parti Lideri Meral Akşener Eski Bir AK Partili mi? Sosyal Medya'da Dönen Tartışmalara Işık Tutuyoruz

Eski İçişleri Bakanı'nın yeni kurulacak olan partide üst düzey görev alacağı; hem Tayyip Erdoğan'ın hem Abdullah Gül'ün hem de Bülent Arınç'ın da Akşener'in kurucu olmasını çok istedikleri ifade ediliyor.

Bu konuda açıkça konuşan isim ise Bülent Arınç oldu. Akşener'in annesi ile kendi annesinin çok yakın arkadaş olduğunu, Meral Hanım'ı Ak Parti'nin kurucusu yapmak için çok uğraştıklarını söyledi.