Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Eski Bir AK Partili mi? Sosyal Medya'da Dönen Tartışmalara Işık Tutuyoruz

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Eski Bir AK Partili mi? Sosyal Medya'da Dönen Tartışmalara Işık Tutuyoruz

Meral Akşener
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 20:36

Özellikle son 8 yıldır, siyasetin gündeminden bir an olsun düşmeyen isimlerin başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor. Son dönemde CHP ile arasında soğuk rüzgarlar esen Akşener, yerel seçimlere de ittifak yapmadan kendi başlarına gireceklerini açıkladı.

Akşener'in bu tutumu bazı çevrelerden destek görürken bazı çevrelerce de eleştiriliyor.

Gazeteci, yazar Mine Kırıkkanat, Akşener'in iktidara yaklaştığını savunduğu twitinde 'Değişti sanmıştık ama yuvasına döndü. Yine aldatıldık' yazdı.

Kırıkkanat'ın bu ifadeleri çok ses getirirken, Meral Akşener'in de eski bir AK Partili olup olmadığı tartışmalarını körükledi.

Öyleyse, gelin Kırıkkanat'ın ifadeleri doğru muymuş birlikte inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Selanik’ten Kocaeli’ne göç eden Rumeli Türk’ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener, üniversitelerde tarih hocalığı yaparken 90’ların başında DYP’den siyasete girmiş, kısa zamanda partide yükselmiş bir isimdi.

Selanik’ten Kocaeli’ne göç eden Rumeli Türk’ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener, üniversitelerde tarih hocalığı yaparken 90’ların başında DYP’den siyasete girmiş, kısa zamanda partide yükselmiş bir isimdi.

DYP’nın Kadın Kolları Başkanı olan Akşener, 1995 Seçimleri sonrası ilk kez milletvekili seçildi.  

DYP-REFAH koalisyonunda kabineye girerek Türkiye’nin ilk kadın içişleri bakanı oldu.

Bu süreçte verdiği kararlar ve yaptığı açıklamalarla pek çok defa gündeme geldi.

Dik başlı tutumuyla askeri karşısına almaktan çekinmedi.

28 Şubat Süreci'nde askerlerin sunum yapmak için çağırdıkları valileri, sunuma gitmemeleri konusunda uyaran Akşener, bu tavrıyla TSK'nın tepkisini çekmişti.

28 Şubat Süreci'nde askerlerin sunum yapmak için çağırdıkları valileri, sunuma gitmemeleri konusunda uyaran Akşener, bu tavrıyla TSK'nın tepkisini çekmişti.

1999 Seçimleri'nden sonra DYP'den istifa eden Akşener'in o dönemde hangi partiye katılacağı merak konusuydu. 

Aynı günlerde Fazilet Partisi içinde bir dalgalanma yaşanıyor ve bu partiden kopan insanların yeni bir parti kurma hazırlığında oldukları değerlendiriliyordu.

Fazilet Partisi içindeki yenilikçi kanat, Abdullah Gül önderliğinde partiden kopmuş ve yeni bir hareket oluşturmak için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Fazilet Partisi içindeki yenilikçi kanat, Abdullah Gül önderliğinde partiden kopmuş ve yeni bir hareket oluşturmak için çalışmalarını hızlandırmıştı.

'Erdemliler Hareketi' olarak isimlendirdikleri bu hareketi ise hemen partileştirmediler. 

İlk etapta kendi aralarında Hareket sıfatıyla toplantılar yapmaya başladılar.

DYP'den taze istifa eden Akşener de hareketin ilk toplantılarına katıldı.

Hareketin istişare toplantılarına katılan Akşener, medyada görüntülerinin çıkmasıyla yeni kurulacak olan partinin kurucusu olacağı yönünde haberler de yapıldı.

Hareketin istişare toplantılarına katılan Akşener, medyada görüntülerinin çıkmasıyla yeni kurulacak olan partinin kurucusu olacağı yönünde haberler de yapıldı.

Eski İçişleri Bakanı'nın yeni kurulacak olan partide üst düzey görev alacağı; hem Tayyip Erdoğan'ın hem Abdullah Gül'ün hem de Bülent Arınç'ın da Akşener'in kurucu olmasını çok istedikleri ifade ediliyor.

Bu konuda açıkça konuşan isim ise Bülent Arınç oldu. Akşener'in annesi ile kendi annesinin çok yakın arkadaş olduğunu, Meral Hanım'ı Ak Parti'nin kurucusu yapmak için çok uğraştıklarını söyledi.

Sonraki süreçte AK Parti kurucusu olmayı reddetti ve 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.

Sonraki süreçte AK Parti kurucusu olmayı reddetti ve 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.

Meral Akşener, uzun süre Erdemliler Hareketi toplantılarına katılmasına rağmen Ak Parti kurucusu olmamasını ise şu sözlerle açıklıyor:

'Parti'nin tüzük ve programında Türk Milleti ifadesinden rahatsız olunduğu intibasına sahip oldum bu yüzden kurucu üye olmaktan vazgeçtim' 

Bu bağlamda Erdemliler Hareketi içinde yer alan Akşener'in hiçbir zaman Ak Parti kurucusu olmadığı bilgisine ulaşmak mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Meral Akşener, Ak Parti kurucusu olmamasına rağmen, bu yöndeki iddia ve eleştirilerden ise hiçbir zaman kurtulamadı.

Meral Akşener, Ak Parti kurucusu olmamasına rağmen, bu yöndeki iddia ve eleştirilerden ise hiçbir zaman kurtulamadı.

Ak Parti ve MHP'nin arasının kötü olduğu 2000'li yıllarda, MHP içinde Akşener'in gizli Ak Partili olduğunu iddia edenler çıktı.

Buna karşın günümüzde de Akşener'in 2001 yılında, Erdemliler Hareketi toplantılarına katıldığı görüntüler paylaşılarak kendisine eleştiriler yöneltiliyor.

Eleştirileri yöneltenlerin partileri ve isimleri değişse de iddialar değişmiyor.

İlgini çekebilir...

İlgini çekebilir...

İlgini çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?