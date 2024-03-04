İsveç'ten Geldi, Ameliyattan Sonra Hayatını Kaybetti: İstanbul’daki Özel Hastanede ‘Öldüren Estetik’
İsveç'ten Geldi, Ameliyattan Sonra Hayatını Kaybetti: İstanbul’daki Özel Hastanede ‘Öldüren Estetik’
İsveç’ten İstanbul'a gelerek özel bir hastanede estetik ameliyat olduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadının ailesi şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır” ifadelerine yer verilerek sorumluların tespit edilip cezalandırılması talep edildi.
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Yurtdışında yaşayan ve internetten gördüğü estetik ameliyat işlemleri yapan bir şirket ile anlaşıp İstanbul'daki özel bir hastanede 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki 1 çocuk annesi Inger Jeanette Bengtsson, taburcu edilerek otele gönderildi. Burada hayatını kaybeden kadının ailesi olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi oldu.
Maktulün Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma uyarınca 6 bin 490 Euro‘yu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi. Estetik ameliyat şirketinin maktulün operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma uyarınca Küçükçekmece’de bulunan bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi.
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