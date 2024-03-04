İsveç'ten Geldi, Ameliyattan Sonra Hayatını Kaybetti: İstanbul’daki Özel Hastanede ‘Öldüren Estetik’

Maktulün bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede “Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi.

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin tespit edilerek ifadesinin alınması talep edildi. Ölüm olayında sorumluluğu belirlenen kişi veya kişilerden şikayetçi olunduğu ve haklarında cezalandırılmaları amacıyla kamu davasının açılmasının talep edildiği de dilekçede belirtildi.

Öte yandan olaya ilişkin açıklama yapan Avukat Hasan Gürbüz, “Son yıllarda hızla çoğalan sağlık turizminde hem Turizm hem Sağlık Bakanlığı’ndan yetki almış firmalar yurt dışından gerek estetik gerek sağlık tedavileri için olsun Türkiye’ye getiriyorlar. Bu İsveçli genç kadın da sosyal medya reklamlarından gördüğü bir şirket ile iletişime geçiyor. Whatsapp üzerinden yazışmalar yapılıyor. Ondan sonra mutabık kalınıyor ve Türkiye’ye estetik operasyonları olmak için geliyor. Meme, kalça büyütme ve karından yağ aldırma ameliyatı yapılıyor. Genç kadın 63 kilogram maalesef 90 kilogramın altında karından yağ çekme operasyonu yapılmaması gerekirken 63 kiloluk bir insana bu yapılıyor. Buradaki sorunlarımızdan biri şu; parayı elden tahsil etmişler. Yanında nakit olarak getirmiş parayı. Bu kayıt dışı olmasına yol açıyor. Niçin yapıyor bunu sağlık turizmi yapan firmalar? Vergi vermemek için yapıyorlar. Kızımızı yurt dışından Türkiye’ye getiren sağlık turizmi firması hastaneye daha fazla para ödememek için ameliyattan sonra hastaneden çıkartıyor. Anlaşmalı olduğu otele götürüyor. Birkaç saat sonrada otelde vefat ediyor. Kadının ailesi Türkiye’ye gelmedi. Çünkü 8 yaşında bir kızı var. Bu çocuk için büyük bir travma. Aynı zamanda ailesi için büyük bir travma. Babası hassasiyetle konu ile ilgileniyor. Diyor ki ‘benim kızım öldü başkaları ölmesin’. Bu iş madem ki yapılıyor sağlık turizmi adı altında insan sağlığına değer verilerek yapılsın. Her şey para değildir. ‘Bu son olsun’ diyor. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsveç’ten buraya gazeteciler geldiler bu konuyu araştırmak için konu İsveç kamuoyuna mal olmuş durumda. Ailesinin biz yabancıyız Türkiye’de hakkımız korunur mu? Yoksa olay örtbas edilir mi? şeklinde endişeleri vardı. Ben kendilerine böyle bir şey olmayacağını Türkiye’nin ciddi bir hukuk devlet olduğunu söyledim. Olayın tarihi kızın vefat ettiği tarih 1 Kasım 2023. Ameliyattan sonra sağlık turizmi firmasının anlaşmalı olduğu otele götürüyor. Otelde 1-2 saat sonra vefat etmiş” ifadelerini kullandı.