İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor: Dünyada Hangi Şirketler Çalışan Sayısını Azaltıyor?
İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor: Dünyada Hangi Şirketler Çalışan Sayısını Azaltıyor?
2022'de yükselen enflasyonla dünyada artan faizlerin ve maliyetlerin etkisiyle geçen 2023'te ekonomiler gözle görülür bir şekilde yavaşladı. Durgunluktan bahsedilmese de 'yumuşak iniş' olarak tabir edilen bir seviyede olduğumuzu uzmanlar iletiyor. Peki bu ortamda Türkiye'de de artan ve işveren gözüyle ilk maliyet kesintisinin yapılacağı alan olarak belirlenen işten çıkarmalarda, dünyada durum ne?
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2022'de başlayan enflasyon dalgası 2023 yılında dünyayı sardı. Birçok ülkede faiz artışlarıyla bununla mücadeleye girişilirken, 2024 yılına yüksek faizler, düşmeye hazırlanan ancak henüz netleşmeyen enflasyonla işten çıkarma serisinin artması da öngörülüyor.
Türkiye'de maaşları enflasyondan korumak için yapılan artışlarla emek yoğun sektörlerde ilk olarak işçi çıkarmayla maliyetlerin düşürülmesine yönelen şirketler olduğu biliniyor. Peki dünyada durum ne?
Küresel bankalar 2023 yılında 60 binden fazla kişiyi işten çıkardılar.
2023 yılında başlayan işten çıkarmalarda, dev şirketler hem maliyet hem grevler gibi sebepler gösterdiler.
Kanada'nın üçüncü büyük bankası Scotiabank, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3'ünü işten çıkaracağını duyurdu.
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Fransız tren üreticisi Alstom da borcunu azaltmak ve karlılığı artırmak için 1.500 kişiyi işten çıkarmayı ve temettüyü kaldırmayı planladığını açıklamıştı.
2024 başlarken de işten çıkarmalar dev şirketlerle sürdü. Google tarafından yapılan açıklamada, farklı birimlerden yüzlerce kişinin çıkarıldığı belirtildi.
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, varlık yönetimindeki hızlı değişimlerde kaynaklarını yeniden tahsis etmeye çalışırken yaklaşık 600 çalışanını ya da küresel işgücünün yaklaşık %3'ünü işten çıkaracağının açıkladı.
İngiliz bankası Barclays, yöneticilerin maliyetleri düşürme ve bankanın karlılığını artırma yönündeki yeni çabalarının bir parçası 84 bin kişilik kadrosundan toplamda yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.
İşten çıkarmalarda asgari ücrette artış senaryosunun yüksek olması nedeniyle Türkiye'de de emek yoğun sektörler eylül-ekim döneminde harekete geçmişti. 2024 yılında hem ülkemizde hem de dünyada ekonomilerde işgücü azalmasının süreceği de öngörülüyor.
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