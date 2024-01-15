İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor: Dünyada Hangi Şirketler Çalışan Sayısını Azaltıyor?

Küresel bankalar 2023 yılında 60 binden 'den fazla kişiyi işten çıkararak finansal krizden bu yana en ağır işten çıkarma yıllarından birini yaşadı ve pandemi sonrası işe alımların çoğu tersine döndü.

Financial Times'ın haberine göre, yatırım bankaları personel sayısını azaltarak kar marjlarını korumaya çalışmak zorunda kaldı. FT'nin hesaplamalarına göre, dünyanın en büyük yirmi bankası 2023 yılında en az 61.905 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, 2007-08 küresel mali krizi sırasında aynı kredi kuruluşları tarafından işten çıkarılan 140 binden fazla kişiyle karşılaştırılıyor.

Citigroup 5 bin, Morgan Stanley 4 bin 800, Bank of America 4 bin, Goldman Sachs 3 bin 200 ve JPMorgan Chase bin kişiyi işten çıkardı. Wall Street'in büyük bankaları 2023 yılında toplamda en az 30 bin personel çıkardılar.