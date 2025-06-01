İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da Yaşanan Olaylar Üzerine Açıklama Yaptı

Marmaray'da bir babanın iki çocuğu yanında yaşadığı hadise iki gündür ülke gündeminden düşmüyor. İlk gün izlediğimiz video ile babayı saldıranları linç etmiş ve haklarında karar vermiştik. Tüm toplumun nefret uzlaşısı haline gelen saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak daha sonra olayları videoya alan gazetecinin tanıklık beyanı ise konuyu bambaşka bir noktaya getirdi.

Bir günde değişen sosyal medya yargılarına İstanbul Valisi Davut Gül de tepki gösterdi.