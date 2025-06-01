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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da Yaşanan Olaylar Üzerine Açıklama Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da Yaşanan Olaylar Üzerine Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 23:40

Marmaray'da bir babanın iki çocuğu yanında yaşadığı hadise iki gündür ülke gündeminden düşmüyor. İlk gün izlediğimiz video ile babayı saldıranları linç etmiş ve haklarında karar vermiştik. Tüm toplumun nefret uzlaşısı haline gelen saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ancak daha sonra olayları videoya alan gazetecinin tanıklık beyanı ise konuyu bambaşka bir noktaya getirdi. 

Bir günde değişen sosyal medya yargılarına İstanbul Valisi Davut Gül de tepki gösterdi.

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Marmaray'da yaşanan acı olay halen gündemde.

Marmaray'da yaşanan acı olay halen gündemde.

Marmaray'da bir baba, iki çocuğunu yanında bir başka yolcunun saldırısına uğradı. Yaşanan tartışma sırasında baba, karşısındaki kişi tarafından yumruklandı. 

İlk günkü tepkilerle saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı ve haklarında yargı kararları oluştu. 

Ancak ikinci gün olayların başka bir boyutu daha ortaya çıktı ve tartışmanın babanın yapmış olduğu bir eylem neticesinde başladığı görüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül de tartışmaya katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de tartışmaya katıldı.

Davut Gül, X'ten paylaştığı yorumda konuya dair görüşlerini ve uyalarılarını paylaştı. Gül, 'Devlet sosyal medyadan yönetilemez' dedi. 

Gül, 'Sevgili hemşehrilerim,

İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.

Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.' dedi.

Gül, sosyal medyadaki teşhir ve linç girişimlerini eleştirdi.

Gül, sosyal medyadaki teşhir ve linç girişimlerini eleştirdi.

Gül, paylaşımında 'Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur.

Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.

Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız.' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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