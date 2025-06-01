İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da Yaşanan Olaylar Üzerine Açıklama Yaptı
Marmaray'da bir babanın iki çocuğu yanında yaşadığı hadise iki gündür ülke gündeminden düşmüyor. İlk gün izlediğimiz video ile babayı saldıranları linç etmiş ve haklarında karar vermiştik. Tüm toplumun nefret uzlaşısı haline gelen saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak daha sonra olayları videoya alan gazetecinin tanıklık beyanı ise konuyu bambaşka bir noktaya getirdi.
Bir günde değişen sosyal medya yargılarına İstanbul Valisi Davut Gül de tepki gösterdi.
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Marmaray'da yaşanan acı olay halen gündemde.
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İstanbul Valisi Davut Gül de tartışmaya katıldı.
Gül, sosyal medyadaki teşhir ve linç girişimlerini eleştirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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