İstanbul'da Nefes Kesilecek! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geldi: 5-9 Temmuz Tarihleri Arasına Dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıklara karşı yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada megakentte 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgasının etkileyeceği belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta megakentte poyraz rüzgarının etkili olduğu ve bu nedenle İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu belirtildi. Ancak 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar artacak.