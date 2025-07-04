İstanbul'da Nefes Kesilecek! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geldi: 5-9 Temmuz Tarihleri Arasına Dikkat
Sıcaklıklar geç geldi ama tam geldi! Özellikle bugünden itibaren İstanbul'da nefes almak bile zorlaşacak. AKOM'dan İstanbulluları ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada 5-9 Temmuz tarihleri arasında yeni bir sıcak hava dalgasının kenti etkileyeceği belirtildi.
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İstanbul'u etkileyecek yeni sıcak hava dalgasına karşı AKOM'dan uyarı geldi. 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat!
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Sıcaklık gece uyutmayacak!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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