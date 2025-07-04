onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Nefes Kesilecek! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geldi: 5-9 Temmuz Tarihleri Arasına Dikkat

İstanbul'da Nefes Kesilecek! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geldi: 5-9 Temmuz Tarihleri Arasına Dikkat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 00:20

Sıcaklıklar geç geldi ama tam geldi! Özellikle bugünden itibaren İstanbul'da nefes almak bile zorlaşacak. AKOM'dan İstanbulluları ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada 5-9 Temmuz tarihleri arasında yeni bir sıcak hava dalgasının kenti etkileyeceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'u etkileyecek yeni sıcak hava dalgasına karşı AKOM'dan uyarı geldi. 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat!

İstanbul'u etkileyecek yeni sıcak hava dalgasına karşı AKOM'dan uyarı geldi. 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıklara karşı yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada megakentte 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgasının etkileyeceği belirtildi. 

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta megakentte poyraz rüzgarının etkili olduğu ve bu nedenle İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu belirtildi. Ancak 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar artacak.

Sıcaklık gece uyutmayacak!

Sıcaklık gece uyutmayacak!

AKOM'un açıklamasında nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edildi.

AKOM açıklamasında, '5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir' uyarısı yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın