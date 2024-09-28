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İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı Bir Ailenin Kamerasına Anbean Yansıdı

İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı Bir Ailenin Kamerasına Anbean Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 00:26

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Gazze ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail ordusu yönünü Lübnan’a çevirdi. Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybetti. Gazze ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail ordusu yönünü Lübnan’a çevirdi. Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybetti.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1840...
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İsrail Ordusu'nun Lübnan'a yaptığı bir hava saldırısı anı bir ailenin kamerasına yansıdı.

İsrail Ordusu'nun Lübnan'a yaptığı bir hava saldırısı anı bir ailenin kamerasına yansıdı.

Sıradan bir gün geçiren ailenin patlama sesleriyle yaşadığı panik sosyal medyada gündem oldu.

Sıradan bir gün geçiren ailenin patlama sesleriyle yaşadığı panik sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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