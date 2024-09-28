İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı Bir Ailenin Kamerasına Anbean Yansıdı

Gazze ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail ordusu yönünü Lübnan’a çevirdi. Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybetti. Gazze ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail ordusu yönünü Lübnan’a çevirdi. Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybetti.