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İsrail Ekibi Maccabi İstanbul’a Gelmeyecek: Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika Maçı Litvanya’da Oynanacak

İsrail Ekibi Maccabi İstanbul’a Gelmeyecek: Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika Maçı Litvanya’da Oynanacak

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 18:31

EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun, İsrail ekibi Maccabi Playtika ile İstanbul’da oynayacağı maçın yeri değişti. Karşılaşma, 29 Ekim Salı günü Litvanya’nın Kaunas kentinde oynanacak.

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İsrail’in, Orta Doğu’da uyguladığı vahşete en fazla tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

İsrail’in, Orta Doğu’da uyguladığı vahşete en fazla tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Yaşanacak olaylardan çekinen Maccabi Playtika’nın başvurusu üzerine Fenerbahçe karşılaşmasının İstanbul’da oynanmamasına karar verildi.

Yaşanacak olaylardan çekinen Maccabi Playtika’nın başvurusu üzerine Fenerbahçe karşılaşmasının İstanbul’da oynanmamasına karar verildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayan Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.” dendi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayan Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.” dendi.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika karşılaşması 29 Ekim Salı günü saat 20.30’da oynanacak.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika karşılaşması 29 Ekim Salı günü saat 20.30’da oynanacak.

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