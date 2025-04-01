Katar'dan Seçim Yardımı İddiası: 2 Yakın Çalışma Arkadaşı Tutuklanan Netanyahu İfade Verdi
Katar'dan Seçim Yardımı İddiası: 2 Yakın Çalışma Arkadaşı Tutuklanan Netanyahu İfade Verdi
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu, başbakanlık sözcülerinden Eliezer Feldstein ile danışman Jonathan Uric’in tutuklandığı “Katargate” skandalı kapsamında polise ifade verdi.
Netanyahu soruşturmayı, ‘siyasi cadı avı’ olarak nitelerken, iki danışmanı için de ‘rehin alma’ ifadesini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’de yaşanan “Katargate” skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netanyahu’dan videolu paylaşım
Katargate skandalı nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤣😀😂😃😝
Hepsi göstermelik. Sonuçta Satanyahu zarar görmedi
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.