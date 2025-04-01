onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Katar'dan Seçim Yardımı İddiası: 2 Yakın Çalışma Arkadaşı Tutuklanan Netanyahu İfade Verdi

Katar'dan Seçim Yardımı İddiası: 2 Yakın Çalışma Arkadaşı Tutuklanan Netanyahu İfade Verdi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 12:24

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu, başbakanlık sözcülerinden Eliezer Feldstein ile danışman Jonathan Uric’in tutuklandığı “Katargate” skandalı kapsamında polise ifade verdi.

Netanyahu soruşturmayı, ‘siyasi cadı avı’ olarak nitelerken, iki danışmanı için de ‘rehin alma’ ifadesini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail’de yaşanan “Katargate” skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail’de yaşanan “Katargate” skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail devlet televizyonu Kan’da yer alan habere göre, Eliezer Feldstein ve Jonathan Urich’in tutuklandığı soruşturma kapsamında Binyamin Netanyah da ifade verdi.

İfadesi sırasında Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Feldstein'ın bürodaki işi için aldığı maaşın nereden geldiğini bilip bilmediği ve Feldstein'ın Katarlı bir lobiciden para alıp almadığı ile Urich'in Katar ile olan bağlantıdaki rolü soruldu.

Netanyahu’dan videolu paylaşım

Netanyahu’dan videolu paylaşım

'Urich ve Feldstein'ı rehin tutuyorlar ve hayatlarını bir hiç uğruna çekilmez hale getiriyorlar.' diyen Netanyahu, 'Bu sadece Şin-Bet başkanının görevden alınmasını önlemek ve sağcı bir başbakanın devrilmesini sağlamak amaçlarına yönelik siyasi bir avdır.' iddiasında bulundu.

Katargate skandalı nedir?

Katargate skandalı nedir?

“Katargate' tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman

🤣😀😂😃😝

MHOrhanRE

Hepsi göstermelik. Sonuçta Satanyahu zarar görmedi

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.