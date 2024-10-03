İsrail Ateşle Oynuyor: Suriye’deki Rus Hava Üssüne Saldırı İddiası

Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında yönünü Lübnan’a çeviren İsrail, bölgesel bir savaş çıkaracak hamlelerine devam ediyor. İsrail’in, bu sabah saatlerinde Suriye’deki en büyük Rus hava üssünün yakınında bulunan bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği iddia edildi. İddiaya göre, Rus hava savunma sistemleri de saldırıya karşılık verdi.