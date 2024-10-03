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İsrail Ateşle Oynuyor: Suriye’deki Rus Hava Üssüne Saldırı İddiası

İsrail Ateşle Oynuyor: Suriye’deki Rus Hava Üssüne Saldırı İddiası

Suriye İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 15:53

Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında yönünü Lübnan’a çeviren İsrail, bölgesel bir savaş çıkaracak hamlelerine devam ediyor. İsrail’in, bu sabah saatlerinde Suriye’deki en büyük Rus hava üssünün yakınında bulunan bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği iddia edildi. İddiaya göre, Rus hava savunma sistemleri de saldırıya karşılık verdi.

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Gazze’de 50 binden fazla insanı öldürdükten sonra Lübnan’a saldırılar düzenleyen İsrail, dün Suriye’nin başkenti Şam’da da hava saldırısı yapmıştı.

Gazze’de 50 binden fazla insanı öldürdükten sonra Lübnan’a saldırılar düzenleyen İsrail, dün Suriye’nin başkenti Şam’da da hava saldırısı yapmıştı.

İsrail’in saldırısında, öldürülen Hasan Nasrallah’ın damadının hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

İsrail’in saldırısında, öldürülen Hasan Nasrallah’ın damadının hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

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Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, İsrail bu sabah saatlerinde ise Suriye’deki Rus hava üssünün yakınına hava saldırısı yaptı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, İsrail bu sabah saatlerinde ise Suriye’deki Rus hava üssünün yakınına hava saldırısı yaptı.

Kaynak

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye hava savunması ve Rus güçlerinin saldırıya 40 ila 50 dakika içinde karşılık verdiğini belirtti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye hava savunması ve Rus güçlerinin saldırıya 40 ila 50 dakika içinde karşılık verdiğini belirtti.

Saldırı resmi olarak doğrulanmasa da Suriye hükümetine yakınlığı ile bilinen Sham FM radyosu, Jableh semalarında duyulan seslerin, kıyı açıklarındaki hedeflere müdahale eden hava savunma sistemleri olduğunu aktardı.

Saldırı resmi olarak doğrulanmasa da Suriye hükümetine yakınlığı ile bilinen Sham FM radyosu, Jableh semalarında duyulan seslerin, kıyı açıklarındaki hedeflere müdahale eden hava savunma sistemleri olduğunu aktardı.

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