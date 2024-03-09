İspanyol Basınından Bir Arda Güler İddiası Daha: Ancelotti, Arda Güler ile Özel Olarak Görüştü
İspanyol Basınından Bir Arda Güler İddiası Daha: Ancelotti, Arda Güler ile Özel Olarak Görüştü
Kaynak: https://www.ntvspor.net/foto-galeri/i...
İspanya Ligi’nde adım adım şampiyonluğa giden Real Madrid yarın sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Carlo Ancelotti kritik karlılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Ancelotti - Arda Güler görüşmesinin detayları…
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Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de henüz istediği süreleri alamayan Arda Güler için Celta Vigo maçı bir fırsata dönüşebilir.
İspanyol basınında çıkan haberde Carlo Ancelotti'nin yarınki Celta Vigo maçı öncesi Arda Güler ile özel görüştüğü belirtildi.
Bellingham'ın 2 maçlık cezasının Arda Güler için bir fırsat olduğunun vurgulandığı haberde, görüşmenin detayları verildi.
Haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e, "Sevilla maçında seni oyuna alacakken fikrimizi değiştirdik. Celta'ya karşı planımız 15-20 dakika oynaman üzerine" dediği ifade edildi.
Yine de Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili kararını maçın gidişatına göre vereceği aktarıldı.
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Maç beklendiği gibi gitmezse milli futbolcunun dakikasının azalacağı hatta oynamamasının dahi mümkün olabileceği belirtildi.
Şu ana da toplam 5 maça çıkan Arda Güler 92 dakika süre alabildi.
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