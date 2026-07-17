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İspanya ile Arjantin Arasındaki Dünya Kupası Finalini G.Saray-F.Bahçe Maçını Yöneten Slavko Vincic Yönetecek

etiket İspanya ile Arjantin Arasındaki Dünya Kupası Finalini G.Saray-F.Bahçe Maçını Yöneten Slavko Vincic Yönetecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 10:27
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İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı.

New Jersey Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. 

Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak. Mücadelede Yedek Yardımcı Hakem olarak da yine Ürdün'den Mohammad Alkalaf yer alacak.

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya - Fas ve Ürdün - Cezayir arasındaki karşılaşmaları yönetti. Vincic, son 32 turunda oynanan Meksika - Ekvador maçında da düdük çaldı.

Kariyerinde daha önce UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri de bulunan Vincic, EURO 2024'te ise Fransa - İspanya yarı finalini yönetmişti.

Sloven hakem, 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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