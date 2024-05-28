İspanya'dan Beklenmedik 'Filistin' Kararı: 'Filistin Devletini Tanıyacağız'

'Yarından itibaren tüm çabalarımızı iki devletli çözüm için göstereceğiz. Önceliğimiz geçmişte örneği görülmemiş olan Gazze'deki krizin sona erdirilmesi olacaktır. İlk olarak, bir kez daha acil ateşkes ve insani yardımların ulaşması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İkinci olarak, Filistin yönetiminin yeni hükümetin kurulması sürecindeki tüm girişimlerini destekleyeceğiz. Filistin yönetimi bizim barış ortağımızdır ve bizim tüm desteğimize ihtiyacı olacaktır. Son olarak barış ve refah için çalışan Arap ülkeleriyle işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki devletli çözümün gerçek olmasını sağlayacak uluslararası barış konferansı için çabalarımızı artıracağız.'

İspanya Meclisi, Kasım 2014'te Filistin Devleti'nin tanınması yönünde bir karar alsa da bunun geçerli olması için Avrupa Birliği'nde (AB) uzlaşı sağlanması ve ardından Bakanlar Kurulu'nun onayı gerekiyordu.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere yaptığı saldırıların ve 35 binden fazla kişinin ölümünden sonra AB içinde uzlaşı olmasa da Filistin Devleti'ni tanıma kararı alacağını açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu, bugün Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını onaylayarak, süreci tamamlamış olacak.