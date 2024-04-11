İspanya'da Önemli İsimlere Ait Heykellerin Tahtta Taşındığı Törende Taşıyıcıların Perişan Halleri Paylaşıldı

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İspanya'da yıl içinde sayısız festival, tören ve dini etkinlikler düzenleniyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde de Endülüs bölgesinde Santa Semana isimli bayram kutlandı.
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Kutsal isimlerin heykelleri bir tahtırevana yerleştirilerek şehrin sokaklarında dolaştırıldığı etkinlikte taşıyıcıların yüz ifadeleri paylaşıldı.
Yoruldukları ve zorlandıkları görülen görevlilerin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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