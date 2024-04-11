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İspanya'da Önemli İsimlere Ait Heykellerin Tahtta Taşındığı Törende Taşıyıcıların Perişan Halleri Paylaşıldı

İspanya'da Önemli İsimlere Ait Heykellerin Tahtta Taşındığı Törende Taşıyıcıların Perişan Halleri Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 15:02

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İspanya'da yıl içinde sayısız festival, tören ve dini etkinlikler düzenleniyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde de Endülüs bölgesinde Santa Semana isimli bayram kutlandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@lashuuli/vide...
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Kutsal isimlerin heykelleri bir tahtırevana yerleştirilerek şehrin sokaklarında dolaştırıldığı etkinlikte taşıyıcıların yüz ifadeleri paylaşıldı.

Kutsal isimlerin heykelleri bir tahtırevana yerleştirilerek şehrin sokaklarında dolaştırıldığı etkinlikte taşıyıcıların yüz ifadeleri paylaşıldı.

Yoruldukları ve zorlandıkları görülen görevlilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

Yoruldukları ve zorlandıkları görülen görevlilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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