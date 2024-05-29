Görüş Bildir
Haberler
Video
İsmail Saymaz’dan Gündem Olan Kılıçdaroğlu Açıklaması: "Bu Neden Vefasızlık Olsun, Burası Hayır Kurumu mu?

İsmail Saymaz’dan Gündem Olan Kılıçdaroğlu Açıklaması: "Bu Neden Vefasızlık Olsun, Burası Hayır Kurumu mu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 19:10

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir figür olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP ile yollarının ayrılması epey sancılı bir süreç oldu bildiğiniz üzere. Siyaset arenasında olmadığı geçtiğimiz yerel seçimlerin bile en çok konuşulan ismi Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstifa etmeyi hiç aklımdan geçirmedim." sözleri üzerine İsmail Saymaz'ın yaptığı açıklama gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstifa etmeyi hiç aklımdan geçirmedim." sözleri üzerine İsmail Saymaz'ın yaptığı açıklama gündem oldu.

"Onun kazanacağı güne kadar onu genel başkan yapmak zorunda mı CHP'liler" diyen Saymaz CHP'nin bir hayır kurumu olmadığını söyledi.

"Onun kazanacağı güne kadar onu genel başkan yapmak zorunda mı CHP'liler" diyen Saymaz CHP'nin bir hayır kurumu olmadığını söyledi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
6
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cehape Zihniyeti

Kılıçdar diye yazılır, rte diye okunur. Bay kemal görüp görülebilecek en fanatik akp'lilerden biridir tek derdi ise rte'nin onsuz girdiği ilk seçimi kaybetmi... Devamını Gör

ömer

Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde olan başarısızlıkları ve gider gitmez gelen başarı, meral akşener’in yönetiminde vatandaşın sandıkta verdiği yanıt tepki… Siyase... Devamını Gör

Bozkurt

İYİ Parti de gidecek çok yüksek ihtimal. Tabii zaman neyi gösterir bilemeyiz ama durum şu an için bunu gösteriyor.

Esat Bora

Üşenmedim bütün programı izledim... Yahu Kılıçdar... "Ben istemedim beni zorla C.Başkanı adayı yaptılar diosun".. Sonra da diyorsun ki bizim kadar köy,kasaba... Devamını Gör