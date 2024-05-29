İsmail Saymaz’dan Gündem Olan Kılıçdaroğlu Açıklaması: "Bu Neden Vefasızlık Olsun, Burası Hayır Kurumu mu?

Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir figür olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP ile yollarının ayrılması epey sancılı bir süreç oldu bildiğiniz üzere. Siyaset arenasında olmadığı geçtiğimiz yerel seçimlerin bile en çok konuşulan ismi Kemal Kılıçdaroğlu oldu.