İsmail Saymaz’dan Gündem Olan Kılıçdaroğlu Açıklaması: "Bu Neden Vefasızlık Olsun, Burası Hayır Kurumu mu?

Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir figür olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP ile yollarının ayrılması epey sancılı bir süreç oldu bildiğiniz üzere. Siyaset arenasında olmadığı geçtiğimiz yerel seçimlerin bile en çok konuşulan ismi Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstifa etmeyi hiç aklımdan geçirmedim." sözleri üzerine İsmail Saymaz'ın yaptığı açıklama gündem oldu.
"Onun kazanacağı güne kadar onu genel başkan yapmak zorunda mı CHP'liler" diyen Saymaz CHP'nin bir hayır kurumu olmadığını söyledi.
İşte o anlar;
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