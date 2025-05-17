İslam Memiş Altın Almak İçin En Uygun Zamanı Açıkladı
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Her daim yatırım için iyi bir fırsat olarak belirtilen altın bu nedenle uzmanlar tarafından ‘güvenli liman’ olarak adlandırılıyor. Vatandaşlar “Ne zaman altın almalıyım?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Finan Analisti İslam Memiş, altın almak için en uygun zamanı açıkladı.
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Altın kaç TL?
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İslam Memiş altın almak için en uygun zamanı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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