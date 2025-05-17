İslam Memiş Altın Almak İçin En Uygun Zamanı Açıkladı

'Ne zaman altın almalıyım?' sorusunun yanıtı merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla yanıt verdi. Memiş, şunları söyledi:

'4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum. Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor.

Ons Altın ve gram altın tarafında 3 bin 800-2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok. Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kar olarak hanemize yazacağız. Gümüşün ons fiyatı 31.85 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini takip edeceğiz ama daha önce yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımız vardı. Bu tarafta yüzde 50 alım için biraz beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gram gümüş almak isteyenler için bugün güzel gün.'

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