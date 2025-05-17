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İslam Memiş Altın Almak İçin En Uygun Zamanı Açıkladı

İslam Memiş Altın Almak İçin En Uygun Zamanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 12:19

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Her daim yatırım için iyi bir fırsat olarak belirtilen altın bu nedenle uzmanlar tarafından ‘güvenli liman’ olarak  adlandırılıyor. Vatandaşlar “Ne zaman altın almalıyım?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Finan Analisti İslam Memiş, altın almak için en uygun zamanı açıkladı. 

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Altın kaç TL?

Altın kaç TL?

17 Mayıs Cumartesi günü gram altın 4 bin TL’den işlem görüyor. Ons Altın 3 bin 200 TL olurken çeyrek altın 6 bin 654 TL; yarım altın ise 13 bin 308 seviyesinde bulunuyor. Bir düşen bir yükselen altın fiyatları yatırımcının kafasında soru işaretleri doğuruyor.

İslam Memiş altın almak için en uygun zamanı açıkladı.

İslam Memiş altın almak için en uygun zamanı açıkladı.

'Ne zaman altın almalıyım?' sorusunun yanıtı merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla yanıt verdi. Memiş, şunları söyledi:

'4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum. Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor. 

Ons Altın ve gram altın tarafında 3 bin 800-2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok. Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kar olarak hanemize yazacağız. Gümüşün ons fiyatı 31.85 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini takip edeceğiz ama daha önce yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımız vardı. Bu tarafta yüzde 50 alım için biraz beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gram gümüş almak isteyenler için bugün güzel gün.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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