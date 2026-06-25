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Instagram'da Reels Kaydırırken Mutlaka Duyduğumuz 10 Şarkı

etiket Instagram'da Reels Kaydırırken Mutlaka Duyduğumuz 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 18:01
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Instagram Reels kısmında kaydırırken fark etmeden sürekli maruz kaldığımız bazı şarkılar var. Bir süre sonra bu şarkıyı belki hatırlamasak da zihnimizde kalıyor. Bu listede de duyar duymaz aklınızda kalacak şarkıları derledik!

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1. SZA – Kill Bill

Özellikle hızlandırılmış versiyonları Reels’lerde çok sık kullanıldı. “I might kill my ex” kısmı kesilip çokca karşımıza çıkıyor ve akılda kalıcı oluyor.

2. Doja Cat – Paint The Town Red

Çıkışından kısa süre sonra Reels ve TikTok’ta çok yayıldı. Yine dilimize yapışan ve sosyal medyada ne kadar duyarsak duyalım sıkılmadığımız şarkılardan bir tanesi.

3. The Weeknd – Popular (with Playboi Carti, Madonna

Görsel içeriklerle birleşince etkisi daha da artan ve Reels kısmında sık sık duyduğumuz şarkılardan bir tanesi. Lüks ve gece kavramları estetiği için birebir.

4. Ice Spice & Nicki Minaj – Princess Diana

TikTok’tan Reels’e hızlı geçen şarkılardan biri. Özellikle makyaj dönüşüm videolarının favori parçalarından bir tanesi. Kısa ve vurucu bölümleri viral oldu.

5. Tate McRae – greedy

Hızlı tempo ve güçlü hook kısmı sayesinde çok yaygınlaştı. Resmen Reels algoritması için yapılmış gibi bir şarkı!

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6. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage – Creepin’

Daha sakin ama atmosferik bir parça. Gece içerikleri için harika bir seçim. Özellikle şehir, araba ve slow edit videolarında sürekli karşımıza çıkıyor.

7. David Kushner – Daylight

Duygusal şarkıların baş tacı diyebiliriz. Sözleri kesilip kesilip tekrar kullanılan şarkılardan biri.

8. Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Dans ve yaz içeriklerinde global bir trend haline geldi. Beat drop kısmı Reels formatına çok uygun şarkılardan biri.

9. JVKE – golden hour

Romantik ve estetik Reels’lerin neredeyse standart şarkısı haline geldi. Ayrıca yavaş geçiş videolarında da çok sık kullanılan şarkılardan biri.

10. PinkPantheress – Boy’s a liar Pt. 2

Kısa, tekrar edilebilir ve çok kolay editlenen bir yapı var. TikTok’tan Reels’e taşınan en büyük trendlerden biri oldu.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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