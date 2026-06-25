Instagram'da Reels Kaydırırken Mutlaka Duyduğumuz 10 Şarkı
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Instagram Reels kısmında kaydırırken fark etmeden sürekli maruz kaldığımız bazı şarkılar var. Bir süre sonra bu şarkıyı belki hatırlamasak da zihnimizde kalıyor. Bu listede de duyar duymaz aklınızda kalacak şarkıları derledik!
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1. SZA – Kill Bill
2. Doja Cat – Paint The Town Red
3. The Weeknd – Popular (with Playboi Carti, Madonna
4. Ice Spice & Nicki Minaj – Princess Diana
5. Tate McRae – greedy
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6. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage – Creepin’
7. David Kushner – Daylight
8. Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana
9. JVKE – golden hour
10. PinkPantheress – Boy’s a liar Pt. 2
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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