İnsanların Ucuza Almaktansa Her Zaman Fazladan Para Vermeyi Tercih Ettikleri 15 Ürün
İnsanların Ucuza Almaktansa Her Zaman Fazladan Para Vermeyi Tercih Ettikleri 15 Ürün
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat pahalı ve hepimiz bir ürün alırken en ucuzunu tercih etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen bazı ürünlerin ucuzunu tercih etmek uzun vadede bizim için daha zararlı olabiliyor. Peki, asla ucuz alınmaması gereken bu maddeler neler?
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1. "Bot ve ceket alırken asla ucuza kaçmam."
2. "Asla ucuz bir avukat tutmakla zaman kaybetmeyin."
3. "Yatak seçimime hep özen göstermişimdir."
4. "Ucuz bir dövme yaptırdığınızda aradaki fark kesinlikle anlaşılıyor."
5. "Güvenliğim için kullanacağım herhangi bir şey."
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6. "İyi bir çift koşu ayakkabası."
7. "Çakmak alırken en kalitelisini alıyorum çünkü ucuz olanlara göre farkı kesinlikle anlıyorsun."
8. "Konu bilgisiyar olunca ucuza kaçmıyorum çünkü bütün işim bilgisiyara bağlı."
9. "Kesinlikle kulaklıklarım."
10. "Araba tekerleği çünkü kötü bir tekerlek alırsan kaza yapman olasılığın artıyor."
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11. "Kaliteli sütyenler."
12. "Telefonumu şarj etmek için kullandığım herhangi bir cihaz."
13. "Zeytin yağı."
14. "Saç boyası çünkü bir kere hata yaparsan hem saçların çok kötü gözüküyor hem de saç sağlığın bozuluyor."
15. "Tereyağı çünkü kalitesiz olanlar ya da margarin aynı tadı vermiyor ve boşu boşuna kalp damarlarını tıkıyor."
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