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İnsanların Ucuza Almaktansa Her Zaman Fazladan Para Vermeyi Tercih Ettikleri 15 Ürün

İnsanların Ucuza Almaktansa Her Zaman Fazladan Para Vermeyi Tercih Ettikleri 15 Ürün

Aden
Aden - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 10:01

Hayat pahalı ve hepimiz bir ürün alırken en ucuzunu tercih etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen bazı ürünlerin ucuzunu tercih etmek uzun vadede bizim için daha zararlı olabiliyor. Peki, asla ucuz alınmaması gereken bu maddeler neler?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bot ve ceket alırken asla ucuza kaçmam."

1. "Bot ve ceket alırken asla ucuza kaçmam."

'Güzel bir mont ve bot alırsanız yıllarca kullanabilirsiniz.'

2. "Asla ucuz bir avukat tutmakla zaman kaybetmeyin."

2. "Asla ucuz bir avukat tutmakla zaman kaybetmeyin."

'Özellikle konu para olduğunda bulabildiğiniz en iyi avukata gidin.'

3. "Yatak seçimime hep özen göstermişimdir."

3. "Yatak seçimime hep özen göstermişimdir."

'Sonuçta orada uyuyor olacağım ve iyi bir uyku çekmeden iyi bir güne başlamam imkansız.'

4. "Ucuz bir dövme yaptırdığınızda aradaki fark kesinlikle anlaşılıyor."

4. "Ucuz bir dövme yaptırdığınızda aradaki fark kesinlikle anlaşılıyor."

5. "Güvenliğim için kullanacağım herhangi bir şey."

5. "Güvenliğim için kullanacağım herhangi bir şey."

'Tekerlek, tamirat aletleri, güvenlik kıyafeti. Hepsinde en iyisini alırım.'

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6. "İyi bir çift koşu ayakkabası."

6. "İyi bir çift koşu ayakkabası."

'İçerisinde koşacağım ayakkabıların kesinlikle rahat olması lazım.'

7. "Çakmak alırken en kalitelisini alıyorum çünkü ucuz olanlara göre farkı kesinlikle anlıyorsun."

7. "Çakmak alırken en kalitelisini alıyorum çünkü ucuz olanlara göre farkı kesinlikle anlıyorsun."

'İyi bir çakmak yıkansa bile çalışmaya devam eder.'

8. "Konu bilgisiyar olunca ucuza kaçmıyorum çünkü bütün işim bilgisiyara bağlı."

'İyi bir bilgisiyara sahip olmazsam işlerimi de yapamam.'

9. "Kesinlikle kulaklıklarım."

9. "Kesinlikle kulaklıklarım."

'Bir kere farkı öğrenince asla geri dönemiyorsun...'

10. "Araba tekerleği çünkü kötü bir tekerlek alırsan kaza yapman olasılığın artıyor."

10. "Araba tekerleği çünkü kötü bir tekerlek alırsan kaza yapman olasılığın artıyor."

'Hiçbir şey hayatımdan daha değerli değil.'

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11. "Kaliteli sütyenler."

11. "Kaliteli sütyenler."

'Ucuz olanlar daha tatlı olabilir ama kaliteli bir sütyenin rahatlığını ancak kullananlar bilir.'

12. "Telefonumu şarj etmek için kullandığım herhangi bir cihaz."

12. "Telefonumu şarj etmek için kullandığım herhangi bir cihaz."

'Kaplumbağa kadar yavaş şarj edenlere dayanamıyorum.'

13. "Zeytin yağı."

13. "Zeytin yağı."

'Pahalı olanlar bile diğer yağlarla karıştırılmış olabiliyor. Bu yüzden arkasında yazanlara aşırı dikkat etmeniz lazım.'

14. "Saç boyası çünkü bir kere hata yaparsan hem saçların çok kötü gözüküyor hem de saç sağlığın bozuluyor."

14. "Saç boyası çünkü bir kere hata yaparsan hem saçların çok kötü gözüküyor hem de saç sağlığın bozuluyor."

15. "Tereyağı çünkü kalitesiz olanlar ya da margarin aynı tadı vermiyor ve boşu boşuna kalp damarlarını tıkıyor."

15. "Tereyağı çünkü kalitesiz olanlar ya da margarin aynı tadı vermiyor ve boşu boşuna kalp damarlarını tıkıyor."

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