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İnsanların Mental Sağlığını Düzeltmelerine Yardımcı Olmuş Hayatlarındaki Küçük Değişimler

İnsanların Mental Sağlığını Düzeltmelerine Yardımcı Olmuş Hayatlarındaki Küçük Değişimler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 19:31

Bugünkü içeriğimizde, insanların mental sağlığını düzeltmek için yaptıkları küçük ama çok etkili değişimlere bakıyor olacağız. Aklınıza benzer değişimler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Hayatımı zindan yapan işimden ayrıldım ve beni daha mutlu edecek bir kültüre sahip başka bir firmaya geçtim."

1. "Hayatımı zindan yapan işimden ayrıldım ve beni daha mutlu edecek bir kültüre sahip başka bir firmaya geçtim."

'Herkese tavsiye ederim.'

2. "Güzel bir rutine sahip olmak."

2. "Güzel bir rutine sahip olmak."

'Minimum olarak her gün duş alıp, üstüme güzel bir elbise geçiriyorum. Sadece bunun bile modumu ne kadar etkilediğini anlatamam!'

3. "İyi bir uyku çekmek."

3. "İyi bir uyku çekmek."

'Uyumanın gününüze olan etkisini asla tahmin edemezsiniz.'

4. "Aklıma gelen her düşünceyi ciddi ciddi sorgulamayı bıraktım."

'Aklına negatif düşünceler gelmesi oldukça normal. Hepimiz insanız sonuçta. Bu düşüncelerin hiçbir önemi yok.'

5. "Kendimi sevmeye başlamış olmam."

5. "Kendimi sevmeye başlamış olmam."

'Şaka gibi geliyor ama kendimi gerçek anlamda sevmeyi öğrendiğim an birçok sorunum kendiliğinden çözüldü.'

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6. "Acele içerisinde olmayı bıraktım."

6. "Acele içerisinde olmayı bıraktım."

'Günümüzde acele etmek ve hızlı davranmak kültürümüzün bir parçası ama acele etmeyi bıraktığım an, aslında onca stresin ne kadar boş olduğunu fark ettim.'

7. "Çevremi temiz tutmak."

7. "Çevremi temiz tutmak."

'Psikolojinize olan etkisini denemeden asla bilemezsiniz.'

8. "Günlük egzersiz ve mümkün olduğunca dışarı çıkmak."

'İşte bu kadar basit! 50'li yaşlarımda 40'lı yaşlarımdan daha genç gözüküyorum.'

9. "Sahip olduğum şeylere müteşekkir olmayı öğrenmek."

9. "Sahip olduğum şeylere müteşekkir olmayı öğrenmek."

'Yoksa isteklerin asla sonu gelmiyor.'

10. "Sırf insanları mutlu etmek için kendimi üzmemek."

10. "Sırf insanları mutlu etmek için kendimi üzmemek."

'Artık çevremdeki 'umursamaz insan' olarak biliniyor olabilirim ama en azından mutluyum!'

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11. "Çevremdeki toksik insanları hayatımdan çıkarmak."

11. "Çevremdeki toksik insanları hayatımdan çıkarmak."

'Sadece çevreni değiştirerek hayatının bu kadar değişebilir olması çılgınca!'

12. "Doğada zaman geçirmek. Doğa muhteşem ve hepimizin doğa ile iç içe olması gerek. Haftada bir gün olsa bile!"

12. "Doğada zaman geçirmek. Doğa muhteşem ve hepimizin doğa ile iç içe olması gerek. Haftada bir gün olsa bile!"

13. "Sosyal medyada geçireceğim zamanı kitaplarla geçirmek."

13. "Sosyal medyada geçireceğim zamanı kitaplarla geçirmek."

'Hem daha sakinleştirici hem de faydalı.'

14. "Alkollü içerikleri bırakmak benim için yeterliydi."

14. "Alkollü içerikleri bırakmak benim için yeterliydi."

'Alkolun hayatımı bu kadar esir aldığını bilmiyordum.'

15. "Kilo vermek çünkü aşırı kiloluyken ve birçok hastalıkla uğraşırken mental açıdan sağlıklı olmak çok zor!"

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