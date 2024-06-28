İnsanların Mental Sağlığını Düzeltmelerine Yardımcı Olmuş Hayatlarındaki Küçük Değişimler
İnsanların Mental Sağlığını Düzeltmelerine Yardımcı Olmuş Hayatlarındaki Küçük Değişimler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların mental sağlığını düzeltmek için yaptıkları küçük ama çok etkili değişimlere bakıyor olacağız. Aklınıza benzer değişimler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Hayatımı zindan yapan işimden ayrıldım ve beni daha mutlu edecek bir kültüre sahip başka bir firmaya geçtim."
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2. "Güzel bir rutine sahip olmak."
3. "İyi bir uyku çekmek."
4. "Aklıma gelen her düşünceyi ciddi ciddi sorgulamayı bıraktım."
5. "Kendimi sevmeye başlamış olmam."
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6. "Acele içerisinde olmayı bıraktım."
7. "Çevremi temiz tutmak."
8. "Günlük egzersiz ve mümkün olduğunca dışarı çıkmak."
9. "Sahip olduğum şeylere müteşekkir olmayı öğrenmek."
10. "Sırf insanları mutlu etmek için kendimi üzmemek."
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11. "Çevremdeki toksik insanları hayatımdan çıkarmak."
12. "Doğada zaman geçirmek. Doğa muhteşem ve hepimizin doğa ile iç içe olması gerek. Haftada bir gün olsa bile!"
13. "Sosyal medyada geçireceğim zamanı kitaplarla geçirmek."
14. "Alkollü içerikleri bırakmak benim için yeterliydi."
15. "Kilo vermek çünkü aşırı kiloluyken ve birçok hastalıkla uğraşırken mental açıdan sağlıklı olmak çok zor!"
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