İnsanların Kendilerine Acıyıp Acımadıklarını Sorgulatacak Tarihin En Garip 16 Moda Akımı

Ahşap veya mantardan yapılmış büyük bir platformu olan bu ayakkabılar, düzensiz yollar ve çamurlu sokaklardan koruma sağlamanın yanı sıra boy da uzatıyordu. Genellikle altın veya ipekle kaplanır ve 50 santimetreye kadar yüksekliklere ulaşabilirlerdi. Artan boy, genellikle artan statüyle ilişkilendirilirdi. Ancak chopines, kadınların yürüyüşünde dengesizlik yaratarak, onların hareket edebilmek için yardımcılara, hizmetçilere veya bastonlara ihtiyaç duymalarına neden oluyordu. Ayakkabıların tasarımı, kadınlar için çoğunlukla düşme sonucu kırık kemiklere yol açan sorunlar yaratıyordu. Kalitesiz ayakkabı yapımı da birçok bilek burkulmasına sebep oluyordu. Enfeksiyonların ölümcül olabildiği ve röntgenin henüz icat edilmediği bir dönemde, kırık kemikler acılı ve yavaş ölümlere neden olabiliyordu.