İnsanların Kendilerine Acıyıp Acımadıklarını Sorgulatacak Tarihin En Garip 16 Moda Akımı
İnsanların Kendilerine Acıyıp Acımadıklarını Sorgulatacak Tarihin En Garip 16 Moda Akımı
Kaynak: https://www.ranker.com/list/dangerous...
Tarihin çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan tuhaf moda akımları hem ilginç hem de tehlikeli yanlarıyla dikkat çekiyor. Günlük yaşamı zorlaştıran bu trendler güzellik uğruna katlanılan acılara ve bazen trajik sonuçlara yol açabiliyor. Gelin bunlardan bazılarına birlikte bakalım!
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1. 1900'lerin ortalarında saatlerden losyonlara, rujlardan yüz pudrasına kadar her şeyde radyum bulunuyordu.
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2. 1775 yılında İsveçli kimyager Carl Scheele sodyum arsenit ve bakır sülfatın birleştirilmesinin parlak yeşil bir pigment ürettiğini keşfetti
3. 17.yüzyılda Fransız şapka üreticileri, cıva kullanmanın kürk postlarını yumuşatarak onları daha kolay şekillendirilebilir hale getirdiğini keşfettiler.
4. Venedik cerüsü, su, sirke ve beyaz kurşun tozundan oluşan ve kullanıcının yüzüne soluk bir görünüm kazandıran bir makyaj malzemesiydi.
5. Lotus ayakları olarak da bilinen ayak bağlama, 8. yüzyıldan itibaren Çinli kadınlar arasında popüler olan bir uygulamaydı
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6. Rönesans İtalya'sında belladonna kullanılarak kadınların göz bebekleri büyütülürdü, bu da o dönemde çekici kabul edilen "geyik gözleri" görünümü verirdi.
7. Kohl eyeliner, antik çağlardan beri Afrika, Orta Doğu, Pakistan ve Hindistan'da kullanılan geleneksel bir göz makyajıydı.
8. Korse başlangıçta üst sınıfla ilişkilendirilse de, zamanla tüm sınıflarda kadın güzelliğini artırdığı düşünülmüştü.
9. Chopines 1500'lerin başlarında Venedik'te yaratılan kadın ayakkabılarıydı.
10. Edward dönemi çıkarılabilir yakalıkları 19. yüzyılda erkekler tarafından yaygın olarak kullanılan ve aynı gömlekle farklı görünümler elde etmeyi sağlayan yakalıklardı
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11. Krinolin 1856'da Paris'te ortaya çıkan ve kadınların elbiselerinin altına giydikleri büyük bir çemberdi.
12. Fontange, 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarında Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ve başın üzerine tellerle tutturulan bir başlıktı.
13. Genellikle elit kesim tarafından giyilen tudor yakalıklar, zarafet ve statü göstergesi olarak kabul edilirdi.
14. 17. yüzyıl Avrupa'sında, frengiye bağlı saç dökülmesi yaygındı.
15. Deri ayakkabılar olan Crakows , 14. ve 15. yüzyıllarda zengin erkekler tarafından giyilen ve Polonya'dan köken alan uzun sivri burunlu ayakkabılardı.
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16. Ahşap platform ayakkabılar tarih boyunca kullanılmış ancak özellikle 1960'lar ve 1970'lerde popüler olmuştur.
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