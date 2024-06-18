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İnsanların Hızlıca Uyuyabilmek İçin Kullandıkları Basit Yöntemler

İnsanların Hızlıca Uyuyabilmek İçin Kullandıkları Basit Yöntemler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 18:01

Düzgün bir uyku çekmek gerçekten hem sağlığımız hem de ruhani modumuz için çok önemli. Bugünkü içeriğimizde, insanların hızlıca uyuyakalmak için kullandıkları yöntemlere bakıyor olacağız. Umarız iyi bir uyku çekmenize yardımcı olurlar.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Uyku öncesi yatmaya hazırladığınız belirli bir rutine sahip olun ve bu rutini hiçbir zaman bozmamaya çalışın."

1. "Uyku öncesi yatmaya hazırladığınız belirli bir rutine sahip olun ve bu rutini hiçbir zaman bozmamaya çalışın."

2. "Ağır battaniyeler kullanarak ekstra rahatlık hissi yaratmak."

2. "Ağır battaniyeler kullanarak ekstra rahatlık hissi yaratmak."

3. "Uyumak için kafamda hep aynı hikayeyi tekrarlıyorum."

'Genellikle bu hikayenin içerisinde kendimi kaybedip uyuyakalıyorum.'

4. "Alfabeyi sayarken her harf için bir ünlü düşünmeye çalışıyorum."

4. "Alfabeyi sayarken her harf için bir ünlü düşünmeye çalışıyorum."

'Genellikle beynimin rahatlamasına yardımcı oluyor.'

5. "Kesinlikle kitap okumak."

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6. "Günlük egzersizlerimi yaptığım haftalarda rahatça uyuyabiliyorum. Aynısını herkese tavsiye ederim."

6. "Günlük egzersizlerimi yaptığım haftalarda rahatça uyuyabiliyorum. Aynısını herkese tavsiye ederim."

7. "Ana odaklanıyorum ve o anki düşüncelerimi genişleterek geçmişi veya geleceği düşünmüyorum."

7. "Ana odaklanıyorum ve o anki düşüncelerimi genişleterek geçmişi veya geleceği düşünmüyorum."

'Örneğin, şu an yatağımdayım diye başlıyorum. Daha sonra Şu an yatağımda, yatak odamdayım, diyorum ve daha sonra, Şu anda yatağımda, yatak odamdayım, ikinci kattaki evimde... gibi devam ediyorum.'

8. "Çay benzeri sıcak bir içecek içiyorum ve vücudumun sıcacık hissetmesi uyumama yardımcı oluyor."

8. "Çay benzeri sıcak bir içecek içiyorum ve vücudumun sıcacık hissetmesi uyumama yardımcı oluyor."

9. "Yatmadan en az 5 saat önce ağır yemeklerden uzak durmaya başlıyorum. Ayrıca şeker içeren ürünleri de tüketmiyorum."

9. "Yatmadan en az 5 saat önce ağır yemeklerden uzak durmaya başlıyorum. Ayrıca şeker içeren ürünleri de tüketmiyorum."

10. "Telefonumu uzağa koyuyorum ve sadece meditasyon yapmaya başlıyorum."

10. "Telefonumu uzağa koyuyorum ve sadece meditasyon yapmaya başlıyorum."
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11. "Yavaşca bütün kaslarımı sıkıp geri bırakıyorum. Bu sürede bütün vücudum rahatlamış oluyor."

12. "Uyuyamadığım günlerde yatağımda ters yatıyorum. Garip bir şekilde çok işe yarıyor."

13. "Sevmediğim bir pozisyon olduğu için sırt üstü yatıyorum. Sonunda dayanamaz hale geldiğimdeyse yan dönüyorum ve anında uyuyorum."

13. "Sevmediğim bir pozisyon olduğu için sırt üstü yatıyorum. Sonunda dayanamaz hale geldiğimdeyse yan dönüyorum ve anında uyuyorum."

14. "Parmak uçlarımdan başlayarak yavaş yavaş her köşemden stersin akıp gittiğini hayal ediyorum."

14. "Parmak uçlarımdan başlayarak yavaş yavaş her köşemden stersin akıp gittiğini hayal ediyorum."

15. "Evimdeki bütün ışıkları birkaç saat önceden kısıyorum. En sonundaysa kapkara perdelerimi çekiyor ve tamamiyle karanlıkta yatıyorum."

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