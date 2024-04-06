İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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6 - 12 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ovadan Basmati Pirinç 1 kg 42,50 TL
Kebir/ Sürmeli/ Kaanlar Tereyağı 500 g 159,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde
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11 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 25.999 TL
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Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 18.999 TL
28 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.499 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL
APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
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Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL
Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 2+1+1+Sehpa 6.999 TL
Piranha Dekupaj Testere 499 TL
Şeffaf Bebek Küveti 179 TL
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Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 259 TL
Oyuncak İlk Arabam 379 TL
BienWood 3 Katlı Raf 229 TL
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9 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
3D Yazıcı 20.999 TL
ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL
Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL
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Konuşturan Oyuncak 219 TL
ŞOK 6 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL
Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL
Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL
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Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL
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