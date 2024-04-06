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İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
06.04.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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6 - 12 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ovadan Basmati Pirinç 1 kg 42,50 TL

Ovadan Basmati Pirinç 1 kg 42,50 TL
onedio.com

  • Çokça Domates Salçası 830 g 31,50 TL

  • Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri 29,90 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kg 149,50 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g 41,50 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 69 TL

  • Vaseline Jel Krem 42,50 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 litre 59,90 TL

Kebir/ Sürmeli/ Kaanlar Tereyağı 500 g 159,50 TL

Kebir/ Sürmeli/ Kaanlar Tereyağı 500 g 159,50 TL
onedio.com

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg 89 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 175 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 kg 89 TL

  • Sütaş/ Torku Ayran 57,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 250 g 29,90 TL

  • Piliç Nugget 300 g 33,75 TL

Gıda ve içeçek ürünlerinde yer alan diğer indirimlere göz atmak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Lav Çay Seti 12 Parça 79,90 TL

  • Nescafe Granül Kahve 80 g 31,50 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com
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11 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 25.999 TL

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 25.999 TL
onedio.com

  • JVC 55' Ultra HD Android Tv 14.999 TL

  • Toshiba 55' Ultra HD QLED Android Tv 17.999 TL

  • ONVO 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.899 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

  • Hiking A43 Cep Telefonu 4.999 TL

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Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 18.999 TL

Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 18.999 TL
onedio.com

  • Philips 43'' UHD Smart LED TV 12.999 TL

  • TCL 30 SE Cep Telefonu 3.999 TL

  • Toshiba 43'' UHD Android LED TV 9.999 TL

28 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.499 TL

28 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.499 TL
onedio.com

  • Kiwi Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.599 TL

  • Kiwi Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 629 TL

  • Jwin Büyük Boy Gitar 599 TL 

  • Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 569 TL

  • Triathlon Çok Amaçlı File Seti 449 TL

  • Viomi V5 Pro Robot 6.999 TL

  • Columbia Erkek Kol Saati Çeşitleri 849 TL

Columbia ürünlerinde fırsatları merak ediyorsanız buraya da göz atmayı unutmayın.

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL
onedio.com

  • Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

  • Kiwi Su Isıtıcı 249 TL

  • Sinbo Elektrikli Cezve 199 TL

  • Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL

  • Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

  • Kiwi Şarjlı Buğu Spreyi 99,90 TL

  • Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 479 TL 

  • Piranha 2209 Bluetooth Kulaklık 249 TL

APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL

APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL
onedio.com

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
onedio.com

  • SEG Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

  • SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.499 TL

  • Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 5.799 TL

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Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL

Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL
onedio.com

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

  • Cem Nero Tava Seti 2'li 249 TL

  • Borosilikat Tencere 299 TL

  • Çelik Termos Bardak 279 TL

Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL

Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
onedio.com

  • Mila Koltuk Takımı 12.900 TL

  • Rio Konsol 1.999 TL

İndirimde yer alan mobilyaları merak ediyorsanız buradan göz atabilirsiniz.

Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 2+1+1+Sehpa 6.999 TL

Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 2+1+1+Sehpa 6.999 TL
onedio.com

  • 2 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 649 TL

  • Plastik Masa 549 TL

  • Rattan Desenli Masa 549 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL 

  • Katlanabilir Kamp Sehpası 329 TL

  • El Arabası 899 TL 

  • Uzayan Bahçe Hortumu 129 TL

  • Tırnak 64,90 TL

  • Çatal Çapa 59,90 TL

İndirimde yer alan kamp malzemelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Piranha Dekupaj Testere 499 TL

Piranha Dekupaj Testere 499 TL
onedio.com

  • Piranha Darbeli Matkap 499 TL

  • Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 249 TL

  • Casati Tavan Boyası 10 Kg 199 TL

  • Kiwi Benzinli Tırpan 2.499 TL

Şeffaf Bebek Küveti 179 TL

Şeffaf Bebek Küveti 179 TL
onedio.com

  • Mama Sandalyesi 729 TL

  • Çocuk Koltuğu 99,90 TL

  • Kiwi Sıcaklık ve Nem Ölçer 259 TL

  • Burun Aspiratörü 49,90 TL

  • Kiwi Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 159 TL

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Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 259 TL

Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 259 TL
onedio.com

  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 37,90 TL

  • Bebek Lastikli Penye Çarşaf 69,90 TL

  • Bebek Kundak Banyo Havlusu 95 TL

Oyuncak İlk Arabam 379 TL

Oyuncak İlk Arabam 379 TL
onedio.com

  • Oyuncak Bebek Parti Seti 149 TL

  • Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 89,90 TL

BienWood 3 Katlı Raf 229 TL

BienWood 3 Katlı Raf 229 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL

  • 2 Katlı Organizer 139 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç 79,90 TL

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9 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com

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onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
onedio.com

  • HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

  • Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

İndirimde yer alan kamp ve piknik ürünlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HP bilgisayardaki fırsatlar da burada sizi bekliyor.

3D Yazıcı 20.999 TL

3D Yazıcı 20.999 TL
onedio.com

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
onedio.com

  • Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

  • Buz Aküsü 350 ml 15 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

  • Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL

  • Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Sürahi 1500 ml 69 TL

  • Çizgi Gravürlü Bardak Seti 4'lü 49 TL

  • Çizgi Gravürlü Kepçe / Kaşık Altlığı 19,50 TL

  • Hazneli Rende 119 TL

  • Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL

  • Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 45 TL

  • Çantalı Piknik Seti 149 TL

  • Kapaklı Leğen 69 TL

  • Desenli Badya 32,50 TL

  • Emaye Tepsi 32 cm 75 TL

  • Melamin Kayık Tabak 55 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 24,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 17,50 TL

  • Emaye Közmatik 59 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL
onedio.com

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL

  • Molinella Tik Kişilik Nevresim Seti 369 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Kapı Önü Paspası 49,50 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 179 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 229 TL

  • Sofra Bezi 160x160 cm 44,50 TL

  • Masa Örtüsü 140x210 cm 89 TL

  • Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 57,50 TL

  • Kadın / Erkek Terlik 69 TL

Birbirinden kullanışlı piknik çantalarına göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL
onedio.com

  • Hisar Çelik Çaydanlık 799 TL

  • Hisar Düdüklü Tencere 649 TL

  • Benante Çerezlik Seti 179 TL

  • Emsan Standlı Baharat Seti 3'lü 379 TL

  • Chef's Sütlük 14 cm 119 TL

  • Et Bıçağı 37,50 TL

  • Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL

  • Benante Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • Rakle Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

  • Rakle Kulplu Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Glass in love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 350 ml 79 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Kupa 100 ml 79 TL

  • Pipetli Bardak 450 ml 15 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 119 TL

  • Matara 530 ml 85 TL

  • Motivasyon Matarası 2'li 229 TL

  • Vakumlu Erzak Saklama Kabı 2 Litre 85 TL

  • Vakumlu Erzak Saklama Kabı 3,2 Litre 99 TL

  • Bölmeli Erzak Kutusu 89 TL

  • Sürgülü Süzgeç 33,50 TL

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Konuşturan Oyuncak 219 TL

Konuşturan Oyuncak 219 TL
onedio.com

  • Fenerli Kitap Gizli Nesneler 159 TL

  • Tekli Arabalar 49,50 TL

  • Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL

  • Çocuk Sandalyesi 119 TL

  • Oyuncak Uzay Mekiği ve Astronot 179 TL

  • Oyuncak Dondurma Arabası 149 TL

  • Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 219 TL

ŞOK 6 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL
onedio.com

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

  • Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL 

  • 100 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL 

  • 50'li Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL 

  • Sinbo Stand Mixer Set 1.499 TL 

  • Simfer Midi Fırın 1.499 TL

  • Monster Jip Kapalı / Açık Kasa 149 TL 

  • Gokidy İnşaat / Hastane Blok Sehpası 249 TL 

  • Gokidy Bebek Kasiyer Seti 249 TL 

  • Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL 

  • Uzay Kapsülü 129 TL 

  • Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL

Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL
onedio.com

  • Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 21.999 TL

  • Baymak Elegant Prime 18000 BTU Inverter Klima 30.999 TL

  • Samsung AR35 12000 BTU Inverter Klima 20.999 TL 

  • Mgm Jallen Gabor Yeni Nesil Mini Robot Süpürge 699 TL

  • Xiaomi Mi Tv Stick 1080P Full HD Android TV Medya Oynatıcı 1.559 TL

  • Xiaomi Mi Box 5 4K 2. Nesil Android TV Box 2.099 TL

  • Xiaomi Redmi 12 7.399 TL

Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL

Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL
onedio.com

  • Columbia Pantolon Sİlver Ridge 1.799 TL

  • Columbia Şort Gri Silver Ridge / Bej Silver Ridge 1.599 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

  • New Balance Terlik 950 TL

  • Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

  • Vans Old Skool Ayakkabı 2.999 TL

  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

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Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL

Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL
onedio.com

  • Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

  • Ariane Çok Amaçlı Konsol 2.249 TL

  • Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Hermes Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Luis Çalışma Masası 999 TL

  • Darel Çalışma Masası 999 TL

  • Lily Çalışma Ünitesi 949 TL

  • Lava Ocak Modülü 1.699 TL

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